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В Донецкой области предотвратили незаконное взыскание с госбюджета более 20 млн. грн.

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Экономика / Финансы
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В Донецкой области предотвратили незаконное взыскание с госбюджета более 20 млн. грн.

В июне 2016 года частное предприятие обратилось в Донецкий окружной административный суд с иском к ГНИ в. Краматорске ГУ ДФС Украины в Донецкой области о признании недействительными налоговых уведомлений-решений.

Предприятие утверждало, что между ним и Корпорацией «МАКО» заключен подрядный договор на выполнение которого уплачены 129,8 млн. грн, в т.ч. 21,6 млн. грн НДС, а также просило возместить указанную сумму НДС из государственного бюджета.

Прокуратурой Донецкой области установлено, что факт выполнения любых работ по договору или перечисления средств ничем не подтверждено, поэтому основания для возмещения средств из государственного бюджета отсутствуют.

С целью недопущения нарушения государственных интересов прокуратурой Донецкой области обеспечено инициативное вступление в указанное дело на стороне ГНИ в. Краматорске ГУ ДФС Украины в Донецкой области.

Учитывая позицию прокурора судом отказано в удовлетворении иска предприятия, чем предупреждено безосновательное возмещение бюджетных средств.


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