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С начала года фискальной службой Донетчины выявлено 5 правонарушений в сфере государственных закупок

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Экономика / Финансы
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С начала года фискальной службой Донетчины выявлено 5 правонарушений в сфере государственных закупок

В январе текущего года по результатам исследования деятельности субъектов ведения хозяйства Донетчины управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области подготовлено 5 материалов, из них 4 передано подразделениям Национальной полиции Украины и 1 материал передано Управлению Службы безопасности Украины в Донецкой области для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины.

Поскольку одним из приоритетных направлений работы является выявление правонарушений в сфере государственных закупок, все материалы были составлены по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением).

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, в Едином реестре досудебных расследований учтено 1 уголовное производство на сумму свыше 35 млн гривен.

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц осуществляющих финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


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