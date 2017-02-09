Теперь из ДНР в ЛНР можно переслать деньги по почте

С сегодняшнего дня, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут получать и отправлять денежные переводы благодаря государственному предприятию «Почта Донбасса». Об этом сегодня сообщили в «министерстве» связи самопровозглашенной ДНР.
«С сегодняшнего числа жители ДНР могут отправить денежный перевод в ЛНР. Перевод осуществляется через «Почту Донбасса» на «Почту ЛНР» и обратно», — отметили в «министерстве».
Для получения или отправки перевода необходим паспорт и необходимая сумма. Минимальная сумма, которую можно отправить составляет 100 рублей, максимальная же 15 тысяч рублей. Комиссия за отправку до тысячи рублей - составит 20 рублей, если перевод будет более тысячи рублей, то к комиссии еще добавляется дополнительная комиссия в 1,5% от суммы перевода.