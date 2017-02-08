Экспортный газ Газпрома за год подешевел на треть

В среднем стоимость экспортного газа российского Газпрома в прошлом году составила $157,4 за тысячу кубометров, снизившись на 30,2% Об этом пишет RNS со ссылкой на данные ФТС.
К слову, по итогам 2015 года средняя стоимость составила $225,6 за тысячу кубометров.
В самой компании прогнозирует цену на газ на 2017 год на уровне не ниже $167-171 за тысячу кубометров.
Напомним, ранее в Нафтогазе заявили, что в 2016 году импортировали природный газ на сумму $1,6 млрд, что более чем в три раза меньше финансовых требований Газпрома.