В Украине скоро станет одним банком меньше

Запорожский Индустриалбанк и киевский Экспресс-банк намерены объединиться в одну структуру. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.
"Национальный банк ожидает старта процедуры объединения Индустриалбанка и Экспресс-банка сразу после принятия закона об упрощенной реорганизации банков, проект которого №6010 зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля 2017 года", — отмечается в сообщении.
НБУ уточнил, что ему как государственному финансовому регулятору известно о намерениях данных банков объединиться. "У этих банков — одни владельцы поэтому их объединение вполне логично", — полагают в НБУ.
МинПром