Лента новостей

19:20
Парубий написал закон об украинском языке в Раде
19:12
Без чего не обойтись профессиональному бармену?
18:00
Заделка щелей оконной рамы при помощи герметика
17:47
Экспортный газ Газпрома за год подешевел на треть
16:24
Современная чистка зубов - отличный результат
16:00
Мариупольский МТП подписал контракт с заокеанским производителем оборудования
15:51
«Министру» госбезопасности ДНР объявили о подозрении
15:44
В Украине скоро станет одним банком меньше
15:03
Выбираем ламинат для вашего дома
14:49
Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен
14:11
В ДНР объявили трехдневный траур
14:04
Убийцы «Гиви» будут установлены в ближайшее время - Захарченко
13:42
В Марьинке сосед изнасиловал женщину и избил ее детей
13:25
Шкиряк причастен к убийству "Гиви" - Басурин
13:08
В Украине ускорилась инфляция
12:57
Мужские часы как модный аксессуар
12:10
В Бахмуте снова заработают лифты
12:05
В Макеевке убили «Гиви»
11:49
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на сумму 3 млн гривен
01:01
Блокада Донбасса продолжается − Парасюк
00:47
Ветераны АТО восстановили окна и крыши в Старой Авдеевке
00:37
Выезд на природу для занятий спортом
00:06
Как готовят землю перед посадкой картофеля
23:49
Аваков определился с главой Нацполиции
18:11
Итальянская мебель, как современная роскошь
17:40
В Покровске мать избила ногами своего 12-летнего сына
17:32
Спортсмены Дружковки стали призерами Кубка Украины по тяжелой атлетике
17:22
В Дебальцево создадут комплекс непрерывной утилизации
17:03
Как демонтировать умывальник в ванной комнате
16:48
Энергетики запитали еще 9 сел в Ясиноватском районе
16:28
Дата центр в Европе
16:22
Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе
14:47
В Константиновке 52 многоэтажки остались без тепла
14:41
Под Торецком при обстреле погиб подросток
13:53
AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины
12:53
Что такое социальный опрос?
12:31
Как глава полиции Донецкой области разгонял "блокадников" в Бахмуте
12:14
Весеннего призыва в армию ДНР не будет - Захарченко
12:04
Достопримечательности Самары
11:40
Выборы в ЛДНР возможны и без "тишины"
11:26
Жители Константиновки страдают от непосыпанных тротуаров
11:09
Украина ищет инвесторов
11:05
Где перехватить ресурс?
11:02
Кредитование возобновляется, перевыполнение доходов госбюджета - итоги прошлой деловой недели
10:53
Недвижимость Донетчины пополнила местные бюджеты почти на 7,7 миллионов гривен
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В Украине скоро станет одним банком меньше

0
83
Экономика / Финансы
0
В Украине скоро станет одним банком меньше

Запорожский Индустриалбанк и киевский Экспресс-банк намерены объединиться в одну структуру. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

"Национальный банк ожидает старта процедуры объединения Индустриалбанка и Экспресс-банка сразу после принятия закона об упрощенной реорганизации банков, проект которого №6010 зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля 2017 года", — отмечается в сообщении.

НБУ уточнил, что ему как государственному финансовому регулятору известно о намерениях данных банков объединиться. "У этих банков — одни владельцы поэтому их объединение вполне логично", — полагают в НБУ.

МинПром


Похожие публикации

30-06-2016
НБУ купил у банков $70,8 млн
22-04-2016
В марте убыток банков составил 6 млрд грн.
22-02-2016
НБУ признал системно важными три банка
1-09-2015
НБУ ликвидирует два банка
20-05-2015
Убытки украинских банков выросли на треть
26-11-2014
В Крыму запретили деятельность еще трех украинских банков

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх