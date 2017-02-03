Госдолг Украины превысил 70 млрд – Минфин

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долларов, что на 8,3%, или на 5,47 млрд долларов, больше показателя на начало года.
"Основной причиной является финансирование госбюджета за счет госзаимствований, капитализация Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), девальвация национальной валюты почти с 24,00 грн/$1 до около 27,19 грн/$1", – поясняет Минфин.
В частности, в декабре, когда правительство в последние дни месяца выпустило облигации внутреннего госзайма на 107 млрд гривен для капитализации Приватбанка и на 7,94 млрд гривен – для финансирования ФГВФЛ, госдолг вырос на 5,1%, или на $3,43 млрд.
Минфин уточняет, что в гривневом выражении госдолг за минувший год возрос на 357,58 млрд гривен, или на 22,7%, – до 1 трлн 929,76 млрд гривен.
С учетом предварительной оценки Нацбанком номинального ВВП Украины в 2016 году в 2,358 трлн грн, за прошлый год госдолг вырос с 79,0% ВВП до 81,8% ВВП.