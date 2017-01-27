В Украине появится налог на выведенный капитал?

В переходной версии проекта Налогового кодекса Украины может появиться новый сбор — налог на выведенный капитал. Если реформа состоится, то уже в 2018 году облагаться налогом будет капитал, который уходит из страны. Деньги, которые реинвестируются дома или пополняют оборотный капитал действующих предприятий, не будут облагаться налогом на прибыль. Реформа, поддержанная Национальным советом реформ, ожидает слушаний в Верховной Раде.
Выводят из себя
За прошлый год под видом инвестиций из Украины в офшоры было выведено $6,21 млрд. Из них на Кипр ушло более 97 %. В виде обратных инвестиций олигархи «вернули» $3,764 млрд. Эта схема успешно используется как относительно легальный способ сокращения налогооблагаемой базы. И не только украинскими бизнесменами. Экспортно-импортные операции предоставляют широкое поле для «оптимизации» налогообложения, позволяя оставить большую часть прибыли третьей стороне.
По словам главы Офиса крупных плательщиков ГФС Евгения Бамбизова, порядка 70–75 % экспортных и 45 % импортных операций в стране оформляются непрямыми контрактами. В последнее время фиксируется смещение доли непрямых контрактов с импорта на экспорт. Например, товар продают некоему зарубежному юридическому лицу с небольшой наценкой, а затем перепродают с более существенной разницей; прибыль оседает в других странах. Почти все крупные экспортёры имеют собственных трейдеров с регистрацией в низконалоговых юрисдикциях.
Согласно данным НБУ, 75,4 % украинского экспорта составляла продажа товаров и услуг за границу через посреднические структуры. Это порядка $14,4 млрд. Такой схемой пользуются фигуранты топ-50 украинских экспортёров. Общий объём выручки, полученной экспортёрами через посредников, превышает $19 млрд. На металлургию приходится $6,6 млрд, аграрную отрасль — $4,2 млрд, добычу — $2,6 млрд, машиностроение — $1 млрд.
«Честная тысяча» и 8 тысяч должников
А что же налог на прибыль? Татьяна Шевцова, возглавляющая налоговые комитеты общественных советов Минфина и ГФС, оценивает налоговые убытки по данным декларирования 2015 года более чем в 1 трлн 68 млрд грн. 80 % поступлений от налога на прибыль обеспечивает «честная тысяча» — всего 1086 плательщиков из зарегистрированных 269 000. 8 тысяч крупных компаний с оборотом более 100 млн грн задолжали государству более 0,5 трлн грн; они же обеспечивают 70 % оттока финансов на выплату своим владельцам пассивных доходов. В I квартале года это было 12 млрд грн, то есть до конца года таким способом будет выведено около 50 млрд грн. Это сопоставимо, например, с годовым объёмом субсидий на оплату коммунальных услуг, которые перекачиваются из бюджета в карманы известных монополистов. Такая статистика вынуждает искать способы более эффективного и справедливого налогообложения.
Эстонская модель
Какие операции предлагается интерпретировать как вывод капитала? Помимо инвестиций в объекты за пределами Украины сюда могут быть отнесены страховые платежи, проценты и комиссии по кредитам в пользу третьих лиц — нерезидентов, роялти, дебиторская задолженность за товары и услуги, предоставленные неплательщикам этого налога. Это нецелевые выплаты в любой форме в исполнении неприбыльных организаций, бесплатное предоставление товаров и услуг, передача капитала в доверительное управление, взносы в уставной капитал и совместную деятельность. Налог в этом случае предлагают на уровне 15 %.
При этом предполагается, что экономические агенты будут самостоятельно выполнять доначисление налога в рамках операций по трансфертному ценообразованию, которые не соответствуют принципу «вытянутой руки». То есть когда цена сделки будет выпадать из диапазона, возможного при взаимодействии с несвязанной фирмой (любой на расстоянии «вытянутой руки»). Принцип обычной цены (средней по рынку) также будет ключевым при анализе продажи товаров или услуг неплательщикам налога на выведенный капитал. Доначисление налога надо будет производить и при выплате роялти в пользу офшорных компаний или получателей из стран, где роялти не облагается налогом. Налог на вывод капитала для таких операций предлагают на уровне 20 %.
СМИ окрестили этот вариант «эстонской моделью». В Эстонии налог на прибыль применяется только в отношении финансов, которые выводятся из бизнеса с последующим индивидуальным распределением. Например, налог на выплату дивидендов составляет 26 %. При вложении денег в новые активы применяется нулевая ставка. Взрывного роста эстонской экономике такая реформа не дала, — может, потому, что закон допускает реинвестирование прибыли в такие непроизводственные сферы, как недвижимость и ценные бумаги. Бюджет справляется благодаря высоким потребительским налогам, которые дают 28 % налоговых доходов. Ещё 51 % — это подоходный, социальный налог и страховые взносы.
В поисках взаимности
Шансы на принятие нового налога в нынешней редакции весьма малы. Нет сомнений в том, что большой бизнес задействует все силы, чтобы остановить процесс или сделать взимание этого налога столь же «эффективным», как и налога на прибыль. Против новшества высказывается и МВФ.
Что могло бы предложить правительство бизнесу в обмен на поддержку налога на вывод капитала? Хорошим аргументом могло бы стать движение навстречу во взимании НДС и его администрировании. Помнится, на фоне снижения ставок ЕСВ были разговоры об отмене к 2018 году единого социального взноса. Однако законодательно эти планы нигде не закреплены, — страшно отказаться от одного из ключевых источников пополнения бюджета. Выигрышная стратегия состоит в том, чтобы, максимально расширяя налогооблагаемую базу, параллельно минимизировать ставки самих налогов. Старый добрый принцип «с миру по нитке» работает и делает систему устойчивее. Но только если есть доверие…
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