В Бахмуте массово прекращают деятельность предприниматели

В связи с изменения в налоговом законодательстве, по всей Украине массово закрывают свою деятельность физические лица. Так, например, в Мариуполе за две недели закрыли свою деятельность 325 ФЛП предпринимателей, Бахмут в этом вопросе также не отстает.
По информации от заместителя городского головы Татьяны Савченко, по состоянию на 1 января 2016 года, в Бахмуте было зарегистрировано 428 юридических лиц и 2745 ФЛП предпринимателей. По состоянию на 1 января 2017 года, юридических лиц 430, а ФЛП 2483. Известно, что официально закрыли свою деятельность 346 предпринимателей.
За две недели, в Бахмуте прекратили свою деятельность 134 предпринимателя.