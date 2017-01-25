Получить кредит в 2017 году стало проще



В новом, 2017 году на потенциальных заемщиков обрушился шквал предложений: никогда с начала кризиса 2014 года беззалоговые кредиты наличными не выдавали так охотно в подобных масштабах и на такие крупные суммы.



Предложения выдать 30-100 тыс. грн. рассылают в sms-сообщениях и развешивают на всех рекламных площадках в городе и размещают в объявлениях. Если по телефону поинтересоваться условиями кредитов в банке, менеджер будет уговаривать оставить контакты, чтобы «узнать о принятом по кредиту решении». Причем, уже и банки смягчили требования к заемщикам: теперь они согласны кредитовать на внушительные суммы и своих клиентов, и тех, кто «с улицы».





Взять кэш



Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что с августа 2016 года предложения по беззалоговым кредитам наличными серьезно изменились. Во-первых, многие банки продлили сроки кредитования с 2-3 до 5 лет: например, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк и Правэкс-Банк. Еще больше банков увеличили максимальную сумму: ОТП Банк - со 100 до 300 тыс. грн.; Мегабанк, Правэкс-Банк и Кредобанк - с 50 тыс. до 100 тыс. грн.; банк Кредит Днепр - до 200 тыс. грн.



Но главное - банки существенно смягчили кредитную политику относительно максимальных сумм, на которые они готовы кредитовать заемщиков без справки о доходах. НУМБ и ОТП Банк, которые раньше без справки о доходах вообще не выдавали кредиты наличными, теперь предлагают займы в размере 50 тыс. и 30 тыс. грн. соответственно. С 10 тыс. до 15 тыс. грн. увеличили сумму без справки в Мегабанке и с 10 до 20 тыс. грн. - в Кредобанке. А предоставив справку о доходах, в конце января 2017 года в банках можно занять 50-300 тыс. грн. на 3-5 лет. Без справки о доходах сумма займа составит порядка 15-50 тыс. грн.





Цена кредита?



Увы, здесь все по-прежнему, то есть дорого. Номинальные ставки по кэш-кредитам достигают 39% годовых. Хотя главные расходы заемщика связаны не с кредитной ставкой, а с установленной банком ежемесячной комиссией в размере 2,3-8% суммы кредита. Такой платеж существенно удорожает кредит. Потому, при выборе программы стоит обратить на комиссию особо пристальное внимание. Также есть одноразовая комиссия в размере 0,15-5% суммы. Кстати, сейчас эту комиссию часто разбивают равномерно на весь срок кредита и включают в ежемесячный платеж, как и плату за страховку - еще одна расходная статья при обслуживании кредита наличными. Обходится такая страховка в 1,5-2% в месяц либо 5% в год, в зависимости от тарифной политики банка.



Помимо этого «стандартного набора» платежей, банки могут устанавливать другие редкие комиссии: например, ежемесячную фиксированную сумму 50-100 грн. за обслуживание счета. Погашать кредиты наличными, как правило, нужно равными частями ежемесячно до определенной даты, указанной в кредитном договоре. Банковские сотрудники рекомендуют вносить платеж не позже, чем за три дня до указанного срока, особенно перед выходными, или если кредит погашается в чужом банке. Дело в том, что иногда платеж может задержаться на несколько суток, и у заемщика появится просрочка. И что тогда? Неприятные санкции. В одних банках это - повышение процентной ставки по кредиту, в других - штраф, который начисляют за каждый день просрочки. Кстати, иногда банки устанавливают комиссии за погашение кредита с опережением графика, например 3-5%.



И на это также стоит обратить внимание до подписания договора. Беззалоговые кредиты наличными - традиционно дорогое удовольствие: переплата по ним достигает 40-70% в год и более (если банк обещает переплату меньше, нужно изучить договор на предмет скрытых платежей).



Когда такие кредиты оправданы? При признаках девальвации, если нужно купить товар, цена которого четко привязана к курсу. Либо в случае, когда нужно совершить срочную покупку (оплату услуг, например медицинских), и есть возможность погасить долг в течение одного года. Погашать кэш-кредиты можно любым удобным заемщику способом - и в кассе банка, и через платежные терминалы, в том числе самого банка, и через систему онлайн-банкинга. Нужно только интересоваться заранее - есть ли за такую услугу комиссия, и какова она.





Техника - в долг



Условия кредитов на товары почти не изменились. В конце января-2017 они есть практически в любом крупном магазине техники. Однако кредитуют такие покупки гораздо меньше организаций, чем выдают нецелевые кэши: только УкрСиббанк, ОТП Банк, A-банк, ТМ «КредитМаркет» (под этой торговой маркой работает финкомпания «Центр финансовых решений»), ПУМБ и Forward Bank. Суммы таких кредитов существенно ниже, чем беззалоговых наличных: 25-50 тыс. грн., реже - 100 тыс. грн. Взять кредит можно максимум на три года.



По сравнению с кэш-кредитами, у займов на товары есть ряд преимуществ. В первую очередь, цена. Ведь такие займы обычно не предполагают номинальную ставку - оплачивается только ежемесячная комиссия и страховой платеж. Правда, страховку при этом прибавляют к телу кредита и начисляют на него проценты, что влияет на итоговую переплату. Но даже с учетом этого нюанса переплата по кредитам на технику гуманнее, чем по кэшам, - 20-40% в год.



Кстати, по товарным кредитам банки часто устанавливают льготный период, в это время ежемесячная комиссия не начисляется. Такой период может составлять 3-10 месяцев, а иногда и два года - срок зависит от конкретной программы банка и торговой точки и даже от типа товара. Правда, страховые платежи, которые входят в сумму кредита, все равно придется вносить. Это означает, что если заемщик планирует погасить кредит в течение льготного периода, то лучше не оформлять его на длительный срок (например два года). В этом случае можно уменьшить затраты на страхование.



Еще одна особенность товарного кредита - возможность оформить его удаленно, оставив онлайн-заявку. В лучшем случае, заемщику приходится посетить банк лишь для подписания договора и внесения собственного взноса (если он предусмотрен). Иногда документы привозит курьер, он же принимает от клиента платеж (собственный взнос). В таких случаях на вопросы банкиров при оформлении заявки нужно отвечать по телефону. Погашаются товарные займы так же, как и кэш-кредиты - в терминалах, кассах и онлайн.





Оценка персоны



У банковских кредитов есть одна особенность: их выдают только тем заемщикам, которых считают благонадежными. Это означает, что заемщику придется раскрыть перед банком свои доходы и расходы. При оформлении как кредита наличными, так и кредита на товар менеджер будет задавать вопросы об уровне ежемесячного дохода заемщика и его супруги, количестве членов семьи, наличии собственной недвижимости и автомобиля, размера сумм, которые тот ежемесячно тратит на питание и развлечения. И обязательно - о количестве средств, которые остаются на руках после всех платежей. Если не предоставить такую информацию, есть риск получить отказ в выдаче кредита. Впрочем, несколько приукрасить данные клиент всегда может, так как тщательной проверки все равно не будет. Могут проверить наличие места работы, осуществив звонок по контактам организации, которые предоставит клиент.



Иногда могут попросить справку о доходах. Обычно это происходит в том случае, если запрашиваемая сумма кредита превышает 50 тыс. грн., либо если у кредитного менеджера возникли сомнения в правдивости слов клиента.



Платежеспособность заемщика в каждом банке вычисляют по-своему. Например, к Укрсоцбанке и Креди Агриколе доход должен превышать ежемесячный платеж примерно на 50%. А в Кредобанке после погашения ежемесячного платежа у заемщика на руках должно оставаться... 800 грн. и еще 500 грн. - на каждого члена семьи. Учитывая, что многие украинцы получают зарплаты в конвертах, некоторые банки готовы рассмотреть подтверждение неофициальной части регулярных доходов в виде чеков на дорогие покупки, выписки из карточных счетов и даже загранпаспорта (наличие использованных виз в нем покажет, как часто клиент путешествует за рубеж, а значит, и косвенно подтвердит его уровень доходов).





Быстро и дорого



А что же делать, если нет желания делиться финансовой информацией с банком, а деньги нужны? Таким заемщикам - прямой путь к финансовым компаниям, которые готовы выделить средства по онлайн-запросу, перечислив их на личную платежную карту.



В Украине подобные займы предлагают компании или торговые марки «Кредит-Маркет», «Швыдка позыка», «Швыдкозайм», «Кредиткафе», подробнее на http://credit-prosto.com.ua. Кредиты предоставляют на 1-1,5 месяца, но некоторые компании позволяют продлевать этот срок неограниченное количество раз. Суммы невелики - до 15-30 тыс. грн.



Но такие кредиты - самые дорогие, обойдутся заемщику в 1-2% в сутки или 365-730% годовых. Конечно, выгоды от подобных займов очень мало, разве только если деньги срочно нужны сегодня, а вернуть их есть возможность прямо завтра. Онлайн-кредиты на карту - не изобретение шустрых украинских компаний, а популярная кредитная практика в разных странах мира. Одна из самых известных в мире компаний - британская WONGA (wonga.com). Максимальная сумма кредита - 400 фунтов, и удовольствие занять всю сумму на месяц обойдется порядка в 100 фунтов. Это гораздо больше, чем обычно просят украинские финансовые компании, специализирующиеся на экспресс-кредитовании.