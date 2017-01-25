Украинцы не спешат оформлять отсрочку на оплату ЖКХ

Незначительное число домохозяйств воспользовались рассрочкой оплаты за отопление. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"По последним данным, которые у нас есть, по Украине очень немного... Приблизительно 3 тыс. чел.", — сказал он. А.Рева выразил мнение, что украинцев нужно больше информировать о такой возможности.
Напомним, в октябре 2016 года Кабинет министров своим постановлением разрешил рассрочку оплаты за отопление для не получающих субсидию домохозяйств.
У них есть возможность в отопительный период платить только 50% стоимости потребленных услуг, остальные 50% суммы счета доплачивать в неотопительный период с мая по сентябрь – то есть оплачивать счета за теплоснабжение равными частями в течение года.
Для получения возможности рассрочки семье следует обратиться с письменным заявлением к исполнителю услуги по централизованному отоплению.
МинПром