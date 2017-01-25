Следователями фискальной службы Донетчины в 2016 году обеспечено поступление в бюджет 22 миллионов гривен

Следственными подразделениями налоговой милиции Донетчины постоянно проводятся все необходимые меры для расследования налоговых и таможенных правонарушений, их предотвращение и обеспечение поступлений в бюджет.
Так, в результате расследования 502 уголовных производств, которые находились в производстве следователей финансовых расследований Донецкой области в 2016 году, в бюджет государства поступило около 22 млн грн, что на 1,8 млн грн больше, чем по результатам работы 2015 года.
С целью обеспечения в дальнейшем возмещения нанесенного государству ущерба, за период январь-декабрь 2016 года наложен арест на более 83 млн грн средств, которые были задействованы в противоправной деятельности, что в 2 раза превышает показатели прошлого отчетного периода.
На настоящее время в осуществлении следователей государственной фискальной службы области находится 102 уголовных производства.