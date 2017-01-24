Аренда ячейки в банке, насколько это безопасно?

Уже третий год в Украине наблюдается повышенный спрос на банковские сейфы - в некоторых банковских отделениях ячейки арендованы на многие месяцы вперед, свободных нет.
Этим интересом клиентов к ячейкам активно пользуются банки, повышая цену их аренды. А еще - нередко увязывают предоставление ячейки со статусом VIP-клиента (наличие большого депозита, платиновой карты и т. п.). Увы, несмотря на, казалось бы, очевидную надежность хранения добра под охраной банка, этот метод не является стопроцентно безупречным - случаи ограблений ячеек, все же, есть. По данным реестра судебных решений за второе полугодие 2016 года в банках Киева произошло 22 случая вскрытия ячеек посторонними людьми.
Атаке злоумышленников подверглись не только небольшие банки, но и крупные учреждения с солидной репутацией.
«Во всех уголовных делах фигурирует одна схема: преступники с поддельными документами проникали в депозитарии - помещения для хранения индивидуальных банковских сейфов, и с помощью подбора ключей вскрывали ячейки клиентов, воровали деньги и ценности», - поясняет Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest. По его словам, в некоторых случаях один и тот же банк атаковали дважды в течение суток, а иногда в один день грабители опустошали ячейки в разных банках с промежутком в несколько часов.
При этом, арендаторы сейфов заявляют о пропажах весьма крупных сумм. Например, ограбление на столичном массиве Позняки сразу семи ячеек на общую сумму 340 тыс. долл., 743 тыс. грн. и 39 тыс. евро, а в Подольском районе было украдено 210 тыс. грн., 23 тыс. евро и около 3 кг золота.
Так как же подобрать сейф не только наиболее удобный и выгодный, но и с расчетом на безопасное хранение?
Ищем свободные
Хотя банки постоянно оборудуют новые хранилища и добавляют стеллажи с сейфами в старые, ячеек всем желающим не хватает. Поэтому при поиске недостаточно найти отделение с хранилищами неподалеку от дома или места работы - нужно обязательно перезвонить и поинтересоваться, есть ли у них свободные ячейки нужного размера. В некоторых банках о наличии ячеек в любом городе Украины могут рассказать в колл-центре благодаря электронному реестру. Проще всего найти свободные сейфы в спальных районах и в небольших городах, а сложнее - в центре Киева.
Услугу аренды ячеек предлагают многие крупные банки с разветвленной сетью отделений - ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь, ОТП Банк, ПУМБ и другие. С июля 2016 года некоторые банки повысили стоимость аренды на 10-50%, а также подтянули к максимальному на рынке значению - в 2000 грн. - сумму залога за ключи.
В январе 2017 года стоимость одного дня аренды маленького банковского сейфа колеблется от 10 до 60 грн., а большого - от 17 до 150 грн. Банки не изменили свои подходы и обычно предоставляют скидку, хоть и меньшую, чем полгода назад.
День аренды обойдется на 10-20% дешевле, если договор аренды заключают на срок более одного месяца. Чем длительнее срок аренды, тем интереснее условия. Хотя на рынке не все предлагают такие скидки: например, ПриватБанк, ПУМБ и УкрСиббанк. Помимо длительности аренды, на цену, как правило, влияет место расположения отделения и, конечно, размер самой ячейки.
Выбираем надежный
Для заключения договора в банк нужно принести паспорт и справку о присвоении идентификационного номера. После этого арендатору откроют счет, на который он обязан внести плату за весь срок аренды и, реже, - залог за ключ.
Необходимо сразу тщательно изучить предлагаемый банком договор, а также отдельные правила пользования сейфом, если они предусмотрены. Как рассказали в Альфа-Банке (Украина), важно, чтобы правила предусматривали, что клиент не может находиться в депозитарии один, а только в сопровождении сотрудника банка, но вот работать с содержимым ячейки - обязательно в отдельном помещении, без банкира. Имеют значение и другие прописанные в документах пункты (см, «10 обязательных пунктов договора аренды сейфа»).
В надежном хранилище с сейфами используют многоуровневую систему безопасности. Что это значит? В депозитарии должны быть установлены видеокамеры, прочность стен должна быть эквивалентна перегородке из хорошо обожженного кирпича толщиной в 120 мм, минимальная площадь хранилища - 10 кв. м, а высота потолка - от 2,2 м. Множество этих и других технических нюансов регулируют требования НБУ (постановление от 10.02.2016 №63).
«Эти требования фактически копируют европейские. Все банковские хранилища должны соответствовать ДСТУ ЕМ 1143-1, который полностью копирует европейский стандарт ЕЫ 1143-1:2012»,- поясняет Глеб Сегида. Проверить сейф до подписания договора у арендатора не будет возможности, однако у банка должен быть сертификат соответствия ДСТУ ЕN 1143-1, наличием которого нужно поинтересоваться до начала сотрудничества.
Совместная аренда
Ячейки можно использовать совместно, например, нескольким членам семьи или сотрудникам компании. Обычно это предусматривает совместное посещение отделения и одновременную работу с ценностями всеми лицами, внесенными в договор. Такой вариант доступа к ценностям есть у Укрсоцбанка, Креди Агриколь и Правэкс-банка, пишет сайт финансовых новостей fintime.pro. Есть и другая услуга - доступ к сейфу доверенных лиц, которым арендатор позволяет работать с ценностями самостоятельно. Для этого в самом банке либо у нотариуса необходимо оформить доверенность (стоит услуга нотариуса 100-150 грн.). Нотариальная версия документа обязательно удостоверяется в банке. Хотя юристы рекомендуют по возможности максимально ограничить чисто лиц, которые имеют право доступа к ячейке, чтобы обезопасить ценности.
Кто ответит?
Что будет, если ячейку все-таки ограбят? Ни один договор аренды сейфа не предусматривает ответственность банка на этот случай. Аргументируют это тем, что содержимое сейфа - конфиденциальная информация, и доказать, что именно клиент разместил, невозможно.
В теории должна существовать услуга ответственного хранения - когда клиент раскрывает информацию о своих ценностях, проводится их опись и экспертная оценка. В таком случае банк в случае грабежа обязан возместить их стоимость. Однако на практике украинские банки не предлагают такую услугу. Так и не удалось обнаружить условий ответственного хранения даже для статусных клиентов private banking!
Единственная доступная сегодня возможность снизить риск вероятной кражи - застраховать содержимое сейфа. В Укрсоцбанке такая страховка обойдется в сумму порядка 8-97 грн., в зависимости от срока аренды, но в случае хищения ценностей клиенту выплатят мизерную страховую сумму - всего 5 тыс. грн. В Правэкс-Банке сумма страхового покрытия -100-200 тыс. грн., в зависимости от размера сейфа, а сама цена такого полиса входит в стоимость аренды.
Шансы на защиту
Если клиент обнаружил, что из ячейки исчезли ценности, в первую очередь, нужно сообщить об этом сотрудникам банка. «Клиент должен зафиксировать факт отсутствия имущества, оформить обращение в банк с претензией. На основании обращения банк проведет служебное расследование.
Но в нашем банке такие случаи невозможны, поскольку ключ от ячейки есть только у клиента, он несет ответственность за его сохранность и доступ к ячейке», - говорит Ирина Стрепетова, начальник отдела депозитов и сбережений Укрсоцбанка.
Важно: если ключ был утерян или украден у клиента, то вина за ограбление сейфа полностью ложится на него. Многие банки специально прописывают в договоре норму о том, что клиент обязан сообщить банку об утере ключа немедленно.
Второй шаг жертвы грабителей - обращение в правоохранительные органы с заявлением об ограблении. По аналогии с квартирными кражами клиент в заявлении указывает, какие ценности у него пропали. «В дальнейшем необходимо требовать внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и осуществления активных действий по уголовному производству?», - советует Глеб Сегида. По его словам, если преступление совершено с участием банковского сотрудника или из-за его небрежности, есть возможность добиться денежной компенсации, ведь сотрудник депозитария является материально ответственным лицом, то есть обязан компенсировать ущерб, если будет доказано, что кража произошла по его вине. Решение о компенсации будет принимать суд. Правда, за 2016 год не было ни одного решения суда в пользу арендаторов, которое вступило бы в силу: даже в случае выигранного арендатором иска банки успешно их оспаривали в судах высшей инстанции.