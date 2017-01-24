Лента новостей

22:33
В Константиновке собаки бросаются на людей
22:19
Как выбрать название для landing page?
20:19
Зачем нужен ортопедический матрас
19:50
Ясиноватую обстреляли из артиллерии
19:39
Аренда ячейки в банке, насколько это безопасно?
18:52
Переоценка земель больше всего коснется сельхозпроизводителей
18:16
Школьников Краматорска снова отправляют на карантин
15:37
В Иловайске проведут газ в частный сектор
15:01
Детская мода - какая она?
14:42
В Великоновоселковском районе провели Библио non-stop
14:36
Школьники Донецкой области участие в мероприятии «Поезд дружбы»
14:28
Какие банки могут уйти с рынка в 2017 году
14:21
Как определиться, какой ноутбук купить?
14:05
Какими преимуществами обладает рисоварка
13:31
Жители Славянска задерживают начисление субсидий
13:23
Варшава — жемчужина Восточной Европы
12:06
ООН приветствует План действий по неподконтрольному Донбассу
11:28
Еленовка и Луганское остались без света
11:10
Опубликован перечень объединений запрещенных в ДНР
11:00
Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней
10:41
По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен
10:37
Константиновка получила шестьсот современных украинских книг
10:21
«Артемсоль» совершенствует пищевую безопасность продукции
01:51
Несмотря на войну: в ДНР восстановили 15 многоквартирных домов
20:30
Силиконовые чехлы для iPhone 7 с индивидуальным стилем
19:52
Как провести День всех влюбленных?
19:33
В ДНР восстановлен ЖД перегон «Горловка-Байрак»
19:09
Житель Лиманского района в зарослях нашел гранатомет РПГ-18
17:06
Власти отчитались о росте экономики
16:20
Сезонность в торговле на рынке Форекс
15:49
Пять причин приехать в Чечню
15:28
В Мариуполе откроют современный кардиологический центр
15:24
«Киевстар» восстановил связь в Мариуполе
15:16
Как праздновали Крещение в Константиновском районе
14:27
Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ
14:05
В Краматорске прошел VI областной фестиваль по быстрым шахматам
13:49
Как произвести ремонт кухни?
13:19
Известные галичане и дончане рассказали о единстве
13:14
Экономика-2017: рост в долг?
13:12
Падение безналичного доллара, ревизия залогов проблемных банков - итоги прошедшей деловой недели
13:08
Завтра в Киевском районе Донецка отключат горячую воду
12:54
ОСМД Львовской и Киевской области поделились опытом с Константиновцами
12:49
В ДНР создадут федерацию по бейсболу и домино
12:43
В Донецке демонтируют новогоднюю елку
12:11
В Волновахском районе отметили День Соборности
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Аренда ячейки в банке, насколько это безопасно?

0
88
Экономика / Финансы
0
Аренда ячейки в банке, насколько это безопасно?

Уже третий год в Украине наблюдается повышенный спрос на банковские сейфы - в некоторых банковских отделениях ячейки арендованы на многие месяцы вперед, свободных нет.

Этим интересом клиентов к ячейкам активно пользуются банки, повышая цену их аренды. А еще - нередко увязывают предоставление ячейки со статусом VIP-клиента (наличие большого депозита, платиновой карты и т. п.). Увы, несмотря на, казалось бы, очевидную надежность хранения добра под охраной банка, этот метод не является стопроцентно безупречным - случаи ограблений ячеек, все же, есть. По данным реестра судебных решений за второе полугодие 2016 года в банках Киева произошло 22 случая вскрытия ячеек посторонними людьми.

Атаке злоумышленников подверглись не только небольшие банки, но и крупные учреждения с солидной репутацией.

«Во всех уголовных делах фигурирует одна схема: преступники с поддельными документами проникали в депозитарии - помещения для хранения индивидуальных банковских сейфов, и с помощью подбора ключей вскрывали ячейки клиентов, воровали деньги и ценности», - поясняет Глеб Сегида, управляющий партнер юридической фирмы Pravovest. По его словам, в некоторых случаях один и тот же банк атаковали дважды в течение суток, а иногда в один день грабители опустошали ячейки в разных банках с промежутком в несколько часов.

При этом, арендаторы сейфов заявляют о пропажах весьма крупных сумм. Например, ограбление на столичном массиве Позняки сразу семи ячеек на общую сумму 340 тыс. долл., 743 тыс. грн. и 39 тыс. евро, а в Подольском районе было украдено 210 тыс. грн., 23 тыс. евро и около 3 кг золота.

Так как же подобрать сейф не только наиболее удобный и выгодный, но и с расчетом на безопасное хранение?

Ищем свободные


Хотя банки постоянно оборудуют новые хранилища и добавляют стеллажи с сейфами в старые, ячеек всем желающим не хватает. Поэтому при поиске недостаточно найти отделение с хранилищами неподалеку от дома или места работы - нужно обязательно перезвонить и поинтересоваться, есть ли у них свободные ячейки нужного размера. В некоторых банках о наличии ячеек в любом городе Украины могут рассказать в колл-центре благодаря электронному реестру. Проще всего найти свободные сейфы в спальных районах и в небольших городах, а сложнее - в центре Киева.

Услугу аренды ячеек предлагают многие крупные банки с разветвленной сетью отделений - ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь, ОТП Банк, ПУМБ и другие. С июля 2016 года некоторые банки повысили стоимость аренды на 10-50%, а также подтянули к максимальному на рынке значению - в 2000 грн. - сумму залога за ключи.

В январе 2017 года стоимость одного дня аренды маленького банковского сейфа колеблется от 10 до 60 грн., а большого - от 17 до 150 грн. Банки не изменили свои подходы и обычно предоставляют скидку, хоть и меньшую, чем полгода назад.

День аренды обойдется на 10-20% дешевле, если договор аренды заключают на срок более одного месяца. Чем длительнее срок аренды, тем интереснее условия. Хотя на рынке не все предлагают такие скидки: например, ПриватБанк, ПУМБ и УкрСиббанк. Помимо длительности аренды, на цену, как правило, влияет место расположения отделения и, конечно, размер самой ячейки.

Выбираем надежный


Для заключения договора в банк нужно принести паспорт и справку о присвоении идентификационного номера. После этого арендатору откроют счет, на который он обязан внести плату за весь срок аренды и, реже, - залог за ключ.

Необходимо сразу тщательно изучить предлагаемый банком договор, а также отдельные правила пользования сейфом, если они предусмотрены. Как рассказали в Альфа-Банке (Украина), важно, чтобы правила предусматривали, что клиент не может находиться в депозитарии один, а только в сопровождении сотрудника банка, но вот работать с содержимым ячейки - обязательно в отдельном помещении, без банкира. Имеют значение и другие прописанные в документах пункты (см, «10 обязательных пунктов договора аренды сейфа»).

В надежном хранилище с сейфами используют многоуровневую систему безопасности. Что это значит? В депозитарии должны быть установлены видеокамеры, прочность стен должна быть эквивалентна перегородке из хорошо обожженного кирпича толщиной в 120 мм, минимальная площадь хранилища - 10 кв. м, а высота потолка - от 2,2 м. Множество этих и других технических нюансов регулируют требования НБУ (постановление от 10.02.2016 №63).

«Эти требования фактически копируют европейские. Все банковские хранилища должны соответствовать ДСТУ ЕМ 1143-1, который полностью копирует европейский стандарт ЕЫ 1143-1:2012»,- поясняет Глеб Сегида. Проверить сейф до подписания договора у арендатора не будет возможности, однако у банка должен быть сертификат соответствия ДСТУ ЕN 1143-1, наличием которого нужно поинтересоваться до начала сотрудничества.

Совместная аренда


Ячейки можно использовать совместно, например, нескольким членам семьи или сотрудникам компании. Обычно это предусматривает совместное посещение отделения и одновременную работу с ценностями всеми лицами, внесенными в договор. Такой вариант доступа к ценностям есть у Укрсоцбанка, Креди Агриколь и Правэкс-банка, пишет сайт финансовых новостей fintime.pro. Есть и другая услуга - доступ к сейфу доверенных лиц, которым арендатор позволяет работать с ценностями самостоятельно. Для этого в самом банке либо у нотариуса необходимо оформить доверенность (стоит услуга нотариуса 100-150 грн.). Нотариальная версия документа обязательно удостоверяется в банке. Хотя юристы рекомендуют по возможности максимально ограничить чисто лиц, которые имеют право доступа к ячейке, чтобы обезопасить ценности.

Кто ответит?


Что будет, если ячейку все-таки ограбят? Ни один договор аренды сейфа не предусматривает ответственность банка на этот случай. Аргументируют это тем, что содержимое сейфа - конфиденциальная информация, и доказать, что именно клиент разместил, невозможно.

В теории должна существовать услуга ответственного хранения - когда клиент раскрывает информацию о своих ценностях, проводится их опись и экспертная оценка. В таком случае банк в случае грабежа обязан возместить их стоимость. Однако на практике украинские банки не предлагают такую услугу. Так и не удалось обнаружить условий ответственного хранения даже для статусных клиентов private banking!

Единственная доступная сегодня возможность снизить риск вероятной кражи - застраховать содержимое сейфа. В Укрсоцбанке такая страховка обойдется в сумму порядка 8-97 грн., в зависимости от срока аренды, но в случае хищения ценностей клиенту выплатят мизерную страховую сумму - всего 5 тыс. грн. В Правэкс-Банке сумма страхового покрытия -100-200 тыс. грн., в зависимости от размера сейфа, а сама цена такого полиса входит в стоимость аренды.

Шансы на защиту


Если клиент обнаружил, что из ячейки исчезли ценности, в первую очередь, нужно сообщить об этом сотрудникам банка. «Клиент должен зафиксировать факт отсутствия имущества, оформить обращение в банк с претензией. На основании обращения банк проведет служебное расследование.

Но в нашем банке такие случаи невозможны, поскольку ключ от ячейки есть только у клиента, он несет ответственность за его сохранность и доступ к ячейке», - говорит Ирина Стрепетова, начальник отдела депозитов и сбережений Укрсоцбанка.

Важно: если ключ был утерян или украден у клиента, то вина за ограбление сейфа полностью ложится на него. Многие банки специально прописывают в договоре норму о том, что клиент обязан сообщить банку об утере ключа немедленно.

Второй шаг жертвы грабителей - обращение в правоохранительные органы с заявлением об ограблении. По аналогии с квартирными кражами клиент в заявлении указывает, какие ценности у него пропали. «В дальнейшем необходимо требовать внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и осуществления активных действий по уголовному производству?», - советует Глеб Сегида. По его словам, если преступление совершено с участием банковского сотрудника или из-за его небрежности, есть возможность добиться денежной компенсации, ведь сотрудник депозитария является материально ответственным лицом, то есть обязан компенсировать ущерб, если будет доказано, что кража произошла по его вине. Решение о компенсации будет принимать суд. Правда, за 2016 год не было ни одного решения суда в пользу арендаторов, которое вступило бы в силу: даже в случае выигранного арендатором иска банки успешно их оспаривали в судах высшей инстанции.



Обзор новых обувных трендов 2017

Похожие публикации

24-11-2016
Сепаратисты заявляют об открытии ячейки ДНР в Славянcке
17-06-2016
Небольшие банки пытаются объединяться – НБУ
3-04-2015
Начали грабить уже и депозитные ячейки украинцев
18-02-2014
Сдача недвижимости в аренду более выгодная, чем наличие депозита в банке
5-12-2013
Банки Украины ограничили продажу валюты физлицам из-за повышенного спроса
29-01-2012
Банки нашли новый способ выманить из населения деньги

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх