Лента новостей

13:31
Жители Славянска задерживают начисление субсидий
13:23
Варшава — жемчужина Восточной Европы
12:06
ООН приветствует План действий по неподконтрольному Донбассу
11:28
Еленовка и Луганское остались без света
11:10
Опубликован перечень объединений запрещенных в ДНР
11:00
Карантин в Славянске из-за вспышки АЧС продлится от 40 до 60 дней
10:41
По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен
10:37
Константиновка получила шестьсот современных украинских книг
10:21
«Артемсоль» совершенствует пищевую безопасность продукции
01:51
Несмотря на войну: в ДНР восстановили 15 многоквартирных домов
20:30
Силиконовые чехлы для iPhone 7 с индивидуальным стилем
19:52
Как провести День всех влюбленных?
19:33
В ДНР восстановлен ЖД перегон «Горловка-Байрак»
19:09
Житель Лиманского района в зарослях нашел гранатомет РПГ-18
17:06
Власти отчитались о росте экономики
16:20
Сезонность в торговле на рынке Форекс
15:49
Пять причин приехать в Чечню
15:28
В Мариуполе откроют современный кардиологический центр
15:24
«Киевстар» восстановил связь в Мариуполе
15:16
Как праздновали Крещение в Константиновском районе
14:27
Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ
14:05
В Краматорске прошел VI областной фестиваль по быстрым шахматам
13:49
Как произвести ремонт кухни?
13:19
Известные галичане и дончане рассказали о единстве
13:14
Экономика-2017: рост в долг?
13:12
Падение безналичного доллара, ревизия залогов проблемных банков - итоги прошедшей деловой недели
13:08
Завтра в Киевском районе Донецка отключат горячую воду
12:54
ОСМД Львовской и Киевской области поделились опытом с Константиновцами
12:49
В ДНР создадут федерацию по бейсболу и домино
12:43
В Донецке демонтируют новогоднюю елку
12:11
В Волновахском районе отметили День Соборности
01:17
Флаг Доброполья появился на вершине Говерлы
21:47
Как выбрать пеленальный столик для вашего малыша?
17:12
В Краматорске отметили День Соборности Украины
15:21
Александр Хуг обсудил вопросы возобновления работы ГРС "Марьинка"
10:38
На блокпосту в Донецкой области произошло ДТП
10:03
Что такое шугаринг и какие его свойства?
21:03
Александр Хуг посетит Марьинку и Олександровку
20:46
Иммиграция в Канаду, что необходимо знать?
20:22
Померанский шпиц. Собака - компаньон
19:24
Тонкости этикета: принимаем гостей
18:46
В Великой Новоселке отметили флешмобом День Соборности
17:50
22 января в Ленинском районе Донецка ограничат движение транспорта
17:19
Витязево с tvil.ru или история нашего отдыха
17:01
На Донетчине запустят единую диспетчерскую скорой помощи
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

0
65
Экономика / Финансы
0
По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

С начала 2016 года Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено почти 3,5 млрд грн таможенных платежей. В декабре прошлого года госказна пополнилась на 266,3 млн гривен.

Результатом аналитической работы по контролю чистоты декларирования, которая проводится в таможне, стали почти 228 млн грн дополнительных перечислений в госбюджет, что на 31%, или более чем на 71 млн грн превышает показатель 2015 года. В течение всего отчетного года наблюдалась тенденция роста таможенных поступлений в этом направлении.

Принимая во внимание специфику и направления функционирования промышленности Донецкого региона, основными бюджетоформирующими товарами, которые импортируются для производственных потребностей наибольших производителей региона, остаются:

уголь каменный - почти 1360 млн грн или 39,3% от общих перечислений в госбюджет;

огнеупорные материалы и изделия - почти 491 млн грн или 14,2%;

кокс - почти 288 млн грн или 8,3%;

другие металлы и изделия из них - почти 248 млн грн или 7,2%;

промышленное оборудование - почти 225 млн грн или 6,5%.



Обзор новых обувных трендов 2017

Похожие публикации

21-12-2016
Таможенные платежи Донецкой области пополнили госказну на 3,2 миллиарда гривен
23-11-2016
Поступления от таможни Донецкой области приближаются к 3 миллиардам гривен
22-08-2016
Почти 1,9 млрд. гривен поступило в госбюджет от Донецкой таможни ГФС
2-07-2016
Почти 1,3 миллиарда гривен поступило от Донецкой таможни ГФС в госбюджет
2-06-2016
Донецкая таможня пополнила Госбюджет на 993 млн. гривен
25-04-2016
С начала года Донецкая таможня ГФС направила в бюджет 693,1 млн. гривен.

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх