По результатам 2016 года Донецкая таможня направила в бюджет почти 3,5 миллиарда гривен

С начала 2016 года Донецкой таможней ГФС в Государственный бюджет Украины направлено почти 3,5 млрд грн таможенных платежей. В декабре прошлого года госказна пополнилась на 266,3 млн гривен.
Результатом аналитической работы по контролю чистоты декларирования, которая проводится в таможне, стали почти 228 млн грн дополнительных перечислений в госбюджет, что на 31%, или более чем на 71 млн грн превышает показатель 2015 года. В течение всего отчетного года наблюдалась тенденция роста таможенных поступлений в этом направлении.
Принимая во внимание специфику и направления функционирования промышленности Донецкого региона, основными бюджетоформирующими товарами, которые импортируются для производственных потребностей наибольших производителей региона, остаются:
уголь каменный - почти 1360 млн грн или 39,3% от общих перечислений в госбюджет;
огнеупорные материалы и изделия - почти 491 млн грн или 14,2%;
кокс - почти 288 млн грн или 8,3%;
другие металлы и изделия из них - почти 248 млн грн или 7,2%;
промышленное оборудование - почти 225 млн грн или 6,5%.