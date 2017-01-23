Власти отчитались о росте экономики

Валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8 процента, заявила замминистра финансов Оксана Маркарова.
"1,8 процента роста в прошлом году и 3-процентный рост, который мы прогнозируем на 2017 год", - сказала она.
Замминистра отметила, что в 2017 году экономический рост будет достигнут с помощью притока инвестиций и увеличения экспорта.
Отметим, что ООН прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 1,9 процента.
Кроме того, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 2 процентов.