Экономика-2017: рост в долг?

Минфин спрогнозировал на текущий год рост ВВП на 3 % и отсутствие серьёзных курсовых колебаний. Насколько обоснован оптимизм финансового ведомства и справится ли украинская экономика с существующими вызовами?
За минувший год украинская экономика показала обнадёживающие результаты. Согласно прогнозам Кабмина, в текущем году ожидается рост бюджетных поступлений почти на 17 %, а их общий объём может составить 876 млрд грн. ВВП ожидается поднять не меньше, чем на 3 %, настолько же планируется снизить бюджетный дефицит, а инфляцию держать на уровне 10 %. Но в ближайшие три года нам предстоит выплатить около $14 млрд, а это для сегодняшнего состояния экономики практически непосильная ноша.
Несмотря на довольно оптимистические прогнозы Минфина о росте и восстановлении экономики, все понимают: чтобы Украине действительно выкарабкаться и оплатить внешние долги, рост ВВП должен быть не менее 6–7 %. Пока что выйти на такой результат не удаётся. В определённой степени этому препятствуют события на Донбассе, где расположена треть всей промышленности, а также значительное падение экспорта. По данным Госстата, экспорт товаров за три квартала 2016 года составил около $32 млрд, что почти на 9 % ниже показателей 2015 года. Компенсировать экспортные потери внутренним потреблением пока не получается, поскольку его прирост всего 3–4 % в год, а это очень мало.
Но правительство надеется поддержать хотя бы имеющиеся темпы роста за счёт зарубежных инвестиций. Уверенности ему придаёт отмена свыше 350 устаревших регуляторных актов, которые якобы и тормозили приход иностранного бизнеса в Украину. К 2018 году Кабмин планирует вывести страну в топ-30 стран рейтинга лёгкости ведения бизнеса Doing Business. Чиновники почему-то думают, что именно это будет сигналом для инвесторов и их капиталы сразу же потекут в Украину рекой.
Действительно, сейчас иностранные инвесторы находятся в выжидательной позиции. Опросы показывают, что примерно 70 % украинских бизнесменов недовольны существующим инвестклиматом и всё ещё царящей в госструктурах коррупцией. При таких исходных данных говорить о росте ВВП и экономики в целом не приходится.
Тем не менее осуществлять структурные реформы в экономике правительство не спешит. Ставка опять делается на привлечение новых заёмных ресурсов. По словам главы Минфина, правительство хочет привлечь в текущем году не менее $9 млрд кредитов. Для этого уже ведутся переговоры с МВФ и даже якобы ожидается получение $1млрд чуть ли не в феврале.
Обслуживание кредитов, а также выплата по ним в ближайшие три года обойдётся нам примерно в $14 млрд, а это почти равняется сегодняшним золотовалютным резервам НБУ. Причём собственных резервов у нас около $4 млрд, остальные «нарисованы» также с помощью заёмных средств.
Так что пока не совсем понятно, на чём зиждется оптимизм Минфина в прогнозах на этот год. Зато понятны суммы и сроки возврата некогда реструктуризированных долгов, как и предыдущих займов, различным кредиторам.
Выходит, и в этом году Украине придётся плотно присесть на донорскую иглу, иначе без внешней помощи все планы и прогнозы Минфина окажутся фикцией. Получить другие кредиты не получится — слишком высоки проценты, которые Украина просто не потянет. Но чтобы получать достаточно дешёвые ресурсы МВФ, правительству нужно проводить реформы и выполнять взятые обязательства, а с этим у него пока проблемы.
Zavarnik