Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Стало известно, как будет дорожать свет

С 1 марта в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию

Тарифы на отопление поднимут вдвое с июля

С 1 сентября 2016 года в Украине – новые тарифы на электроэнергию

В Украине снизят цену на электроэнергию

НКРЭКУ изменила тарифы для уличного освещения и городского электротранспорта

Топ за неделю 1533 1119 1017 832 717

Интересное