НКРЭКУ изменила тарифы для уличного освещения и городского электротранспорта

С 1 января 2017 года вступили в силу новые тарифы на электроэнергию, утвержденные Национальной комиссией регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) для потребностей внешнего освещения населенных пунктов и городского электротранспорта.
Согласно Постановлению НКРЭКУ № 2021 от 24.11.2016 года отпуск электроэнергии с 1 января 2017 г. для потребностей городского электротранспорта будет осуществляться по розничным тарифам в соответствии с классом напряжения.
Таким образом, расценки за потребленную электроэнергию для электротранспорта на январь текущего года составляют:
1 класс – 150,9 коп/кВт*час (без НДС)
2 класс - 192,25 коп/кВт*час (без НДС)
Также данным Постановлением отменены предыдущие отдельные временные зоны и коэффициенты для наружного освещения населенных пунктов. В связи с этим, если клиент и далее хочет пользоваться счетчиком, дифференцированным по времени, необходимо провести параметризацию прибора учета: установить диапазоны времени, предусмотренные Постановлением № 2021 для всех потребителей-юрлиц. В таком случае при расчётах будут использоваться коэффициенты:
- при использовании освещения ночью - 0,35;
- днем – 1,8.
Услуга параметризации платная. Провести параметризацию счетчика можно либо в ДТЭК Донецкоблэнерго, либо любой другой организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. В случае если параметризация прибора учета в соответствии с новым Постановлением проведена не была, потребитель будет платить за потребленную электроэнергию на общих основаниях.
Напомним, в декабре 2016 года тариф на электроэнергию для транспорта составлял 107,5 коп/кВт*час независимо от класса напряжения. В то же время тариф для уличного освещения по 1 классу напряжения в декабре составлял – 157,28 коп/кВт*час, для 2 класса – 196,99 коп/кВт*час и также корректировался с использованием специальных коэффициентов: при использовании ночью – 0,6; днем – 1. Причем временные рамки «ночного тарифа» для данной группы потребителей были больше, чем для всех других групп.