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Гонтарева: Гривна может еще больше обесцениться

За месяц гривна укрепилась на 4%

Гривна будет падать если МВФ не даст денег - НБУ

Теперь уже сезонные факторы. НБУ о падении гривны

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