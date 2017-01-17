«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен

Государственное предприятие «Селидовуголь» закупило через систему ProZorro 50 килограммов мяса на 200 тысяч гривен. А также 340 литров воды на такую же сумму.
Об этом сообщает общественная организация «Сильные общины Донетчины».
«Руководство государственного предприятия« Селидовуголь »считает, что это вполне приемлемая цена для мяса. В конце декабря для шахты «Россия», которая является обособленным подразделением ГП «Селидовуголь», купили 50 кг мяса за 199 999 грн. По наработанной схеме тендера на предприятии не проводили, а просто скачали договор в «ProZorro». Традиционно, поставщиком продукции зарегистрированная в Покровске фирма «Корнер-Пак», в которой руководство «Селидовуголь» покупает продукты питания по фиксированной цене - 199 999 грн », - отмечают в ОО« Сильные общины Донетчины».
Фирма «Корнер-Пак» также поставляет продукты в образовательных заведений Покровска. По информации ИА «Вчасно», цены на продукты питания для школьников почти вдвое превышают рыночные.
При этом работники ГП «Селидовуголь» месяцами не получают зарплату, из-за чего летом этого года устроили голодовку, перекрывали железную дорогу, а один из шахтеров поджег себя в знак протеста.
До ТеБе