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«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен

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Экономика / Финансы
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«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен

Государственное предприятие «Селидовуголь» закупило через систему ProZorro 50 килограммов мяса на 200 тысяч гривен. А также 340 литров воды на такую же сумму.

Об этом сообщает общественная организация «Сильные общины Донетчины».

«Руководство государственного предприятия« Селидовуголь »считает, что это вполне приемлемая цена для мяса. В конце декабря для шахты «Россия», которая является обособленным подразделением ГП «Селидовуголь», купили 50 кг мяса за 199 999 грн. По наработанной схеме тендера на предприятии не проводили, а просто скачали договор в «ProZorro». Традиционно, поставщиком продукции зарегистрированная в Покровске фирма «Корнер-Пак», в которой руководство «Селидовуголь» покупает продукты питания по фиксированной цене - 199 999 грн », - отмечают в ОО« Сильные общины Донетчины».

Фирма «Корнер-Пак» также поставляет продукты в образовательных заведений Покровска. По информации ИА «Вчасно», цены на продукты питания для школьников почти вдвое превышают рыночные.

При этом работники ГП «Селидовуголь» месяцами не получают зарплату, из-за чего летом этого года устроили голодовку, перекрывали железную дорогу, а один из шахтеров поджег себя в знак протеста.
«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен
«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен


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