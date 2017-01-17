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С начала года экономия средств через систему ProZorro Донецкой области составила 2,4 млн. грн

Шахтерам «Селидовуголь» выплатили все долги по зарплате

Госзакупки в Украине перешли на ProZorro

«Селидовуголь» закупило через ProZorro 50 килограммов мяса за 200 тысяч гривен

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