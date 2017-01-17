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Курс доллара может вырасти до 35 гривен

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Экономика / Финансы
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Курс доллара может вырасти до 35 гривен

Из-за того, что правительство давит промышленность и печатает деньги, курс может дойти до 35 гривен за доллар. Такое мнение высказал народный депутат Александр Вилкул.

Ситуацию может спасти незамедлительное принятие законов по поддержке промышленности, которые коалиция блокирует уже полтора года.

На брифинге в Верховной Раде А.Вилкул сказал: "Власть занимается самопиаром на "зарплате-3200" и бессовестно манипулирует цифрами, искажая реальную картину. Вместо развития промышленности и поддержки бизнеса, угрожает им карательными мерами. Наращивает госдолг Украины".

Он подчеркнул, что "из-за того, что правительство давит промышленность и печатает деньги, курс может дойти до 35 гривен за доллар, а инфляция составит 18-20%. Непрофессионализм власти ляжет на плечи украинцев растущими ценами на товары и услуги".

"Однако, возможно, еще не все потеряно и необходимо оперативно оказать поддержку промышленности. И мы подали соответствующие законопроекты Среди них - законопроекты 2193а от 30.06.2015, 2194а 30.06.2015, 2195а от 30.06.2015, 2757а 31.08.2015, которые предусматривают госзаказы для таких стратегических предприятий, как Южмаш, рост зарплат и поддержку инвестиций, развитие отечественной науки и образования, - подчеркнул он. – Законопроекты поданы полтора года назад и коалиция должна прекратить блокировать их принятие – от этого зависит будущее страны".

"Я – за то, чтобы зарплата у людей увеличивалась, но предупреждал, что без реальных решений проблем экономики пустопорожний пиар на "зарплате-3200" приведет к дальнейшему росту задолженности по зарплате и увольнениям. Необходимо развивать промышленность и бизнес, то есть зарабатывать, а не печатать деньги для подъема "минималки"", - сказал Вилкул.

А.Вилкул отметил: "Правительство заявляет, что в 2016 году в Украине инфляция составила 12%. Беда в том, что люди, которые покупают продукты в магазине, видят, что цены выросли не на 12%, а в полтора-два раза. В реальности, рост цен в 2016 году замедлился из-за крайне низких доходов населения. Из-за нечеловеческого повышения тарифов львиная доля доходов людей уходит на оплату коммунальных услуг. Люди меньше тратят, потому что просто нет денег!".

Народный депутат подчеркнул, что парламент даже не рассмотрел ряд важнейших для украинцев и национальной экономики законопроектов: о введении моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов и снижение их в два раза; о повышении пенсий не на 10%, а до уровня 3500 грн; о стабилизации роста цен на социально значимые товары и продукты питания; о государственной поддержке промышленности, налоговым каникулам для предпринимателей.

А.Вилкул отметил, что имидж власти также не улучшит и информация о росте госдолга Украины. Уже на докапитализацию ПриватБанка выпущено почти 110 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. Таким образом, по оценкам специалистов, госдолг Украины сегодня составляет примерно 71 миллиард долларов.

Нардеп подчеркнул, что реальные результаты работы правительства демонстрируют показатели национальной экономики за 2016 год:
• промышленное производство из-за роста цен в январе-ноябре выросло на жалких +2,1%, но по сравнению с 2013 годом – упало на 20,5%;
• транспорт (11 мес. 2016 к 11 месяцам 2015): грузооборот – 86,8%, пассажирооборот – 84,2%;
• строительство (11 мес. 2016) – 75,7% от уровня 2013 года;
• внутренняя торговля (10 мес. 2016) – 77,0% от уровня 2013 года;
• экспорт (10 мес. 2016) – 56% от уровня аналогичного периода 2013 года;
• цены производителя за 11 месяцев выросли на 31,5%, а это – отложенная инфляция.

МинПром


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