Курс доллара может вырасти до 35 гривен

Доллар в Украине может подняться до 38 гривен

Межбанк: курс доллара будет снижаться, но на сколько?

Скоро протестовать под Кабмин пойдет вся страна

НБУ обвалил официальный курс до 30 гривен за доллар

Курс доллара на "черном" рынке достигает 30 гривен

Из-за кризиса в США курс доллара может упасть до 4 гривен?