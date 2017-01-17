Половина бюджета ДНР уйдет на соцвыплаты

Коллегия Донецкой области утвердила бюджет на 2017 год

В бюджет Донецкой области поступил 91 млн грн

В этом году за субсидиями обратится половина населения Украины

В "ДНР" приняли бюджет на квартал 2016 года

Минсоцполитики не может профинансировать соцвыплаты в Крыму

Кредиты будут предназначаться только для социально незащищенных слоев населения