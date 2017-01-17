Половина бюджета ДНР уйдет на соцвыплаты

По словам «министра» финансов самопровозглашенной ДНР Екатерины Матющенко, почти половина квартального бюджета уйдет на социальные выплаты.
«Бюджет Донецкой Народной Республики на l квартал 2017 года социально ориентирован. Основная часть расходов – более 45% – будет направлена на осуществление социальных выплат населению через министерство труда и социальной политики», — сказала она.
Также Матющенко отметила, что в бюджете заложены средства для ликвидации шахт, которые не приносят доходы «республике». По ее словам, принципы распределения бюджетных средств не изменились, если сравнивать с прошлым годом.
«Мы стараемся распределить бюджет таким образом, чтобы была возможность улучшить благосостояние народа, и, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения. Для этого мы ведем беспрерывную и плодотворную работу со всеми министерствами и ведомствами Республики», — дополнила «глава» ведомства.