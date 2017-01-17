Гройсман пообещал стабилизировать гривну

Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник заявил, что Нацбанк обещал стабилизировать ситуацию на валютном рынке, а колебания курса гривны являются сезонными, передает Интерфакс-Украина.
"Я разговаривал в понедельник с главой Нацбанка, и она абсолютно четко убедила меня в том, что Национальный банк сделает все, чтобы избежать спекулятивных колебаний и стабилизировать ситуацию", - сказал премьер.
По его словам, у Украины достаточно валютных резервов для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Гройсман считает, что падение курса гривны связано с падением деловой активности в период праздников, а также с сезонными колебаниями курса валют.
Премьер подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты не повлияло на курс, поскольку первые зарплаты, исходя из нового минимума, еще не выплачивались.