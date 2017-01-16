Обнародована сумма «покупки пенсии»

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Украине с 1 октября вырастут пенсии

Как перерасчитывают пенсию и учитывают страховой стаж

Оппозиция зарегистрировала в Раде законопроект об отмене пенсионной реформы

Страховой стаж для назначения пенсии можно «купить»

Теперь пенсии будут получать не все – Рева

Топ за неделю 1347 1145 1120 826 785

Интересное