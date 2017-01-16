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Обнародована сумма «покупки пенсии»

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Экономика / Финансы
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Обнародована сумма «покупки пенсии»

Граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По словам министра, запланированная правительством пенсионная реформа предполагает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет.

В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность «покупки» этих 15 лет или лет, недостающих до необходимого размера стажа. Стоимость одного месяца составит около 704 грн.

«Будет предоставлена возможность купить себе эти 15 лет страхового стажа. Скажем, к такой категории граждан министерство относит тех, кто работает за рубежом. Эта сумма составит около 130 тыс. грн: по 704 грн за каждый месяц умножается на 15 лет», – уточнил Рева.

Министр прогнозирует, что данной возможностью воспользуются около 1,5 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» уже реализована аналогичная система, и приобрести трудовой стаж можно с декабря 2016 года. Здесь сумма взноса за месяц не может быть меньше минимального страхового взноса (742,4 руб. или 330 грн).

Источник: Донецкие Новости


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