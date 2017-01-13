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НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией

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Экономика / Финансы
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НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией

Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,68 гривен за доллар.

Нацбанк совершил первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме - запрос относительно наилучшего курса, говорится на сайте НБУ.

В течение недели гривна упала более чем на 7 процентов. На 16 января Нацбанк снова снизил курс гривны - до 27,67 гривен за доллар.

"Объем интервенции составил до 10 млн долларов. Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,68 гривен за доллар", - говорится в сообщении.

"Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной - в результате ее проведения гривня на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,6-27,7 гривни за доллар", - рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

В пресс-службе сообщили, что Нацбанк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Отметим, существление запроса относительно лучшего курса происходит следующим образом: сначала НБУ осуществляет у банков запрос по цене на покупку/продажу иностранной валюты через торгово-информационные системы Блумберг и Рейтер.

После этого Нацбанк заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.


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