НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией

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Совсем скоро, во всех обменниках страны - 30 гривен за доллар!

НБУ обвалил официальный курс до 30 гривен за доллар

Уже по 21. Нацбанк еще укрепил гривну

Гривна снова падает: Нацбанк понизил курс до 21,77

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