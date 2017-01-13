В Мариуполе повысят стоимость проезда

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В Донецке стоимость проезда на шести маршрутах подорожает до 3 гривен

В Донецке поднимут тарифы на проезд в общественном транспорте

В ДНР подняли тарифы на общественный транспорт

Стоимость проезда в Константиновке может вырасти до семи гривен

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