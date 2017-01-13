В Мариуполе повысят стоимость проезда

В течение 2017 года в маршрутных такси Мариуполя планируют поднять стоимость проезда до пяти-шести гривен.
По словам перевозчиков, они вынужденные идти на такие шаги из-за постоянного подорожания топлива и запчастей.
- К сожалению, исходя из существующего тарифа на перевозку, мы получаем убытки, из которых город нам компенсирует только малую часть. В связи с этим и учитывая, что в 2017 году дорожает топливо, цены на запчасти и налоги, мы будем вынуждены поднять тариф, - рассказал директор ООО «Мариупольское АТП 11402» Иван Левицкий.
По словам Ивана Левицкого, реальная цена за проезд должна составлять не менее девяти гривен.
Напомним, на данный момент стоимость проезда в маршрутных такси Мариуполя составляет 4 гривны.
До ТеБе