Предприятия Донетчины уплатили 1,2 миллиарда гривен эко-налога

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За загрязнение окружающей среды плательщики Донетчины уплатили почти 147 млн. грн. экологического налога

За сохранность окружающей среды предприятия Донетчины уплатили почти 410 млн. грн. экологического налога

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