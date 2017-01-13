Предприятия Донетчины уплатили 1,2 миллиарда гривен эко-налога

В 2016 году предприятия донецкой области уплатили 1 миллиард 259 миллионов гривен экологического налога, что в 3,7 раза превышает поступление экологического налога 2015 года. Уплачивая эко-налог, предприятия частично компенсируют негативное влияние на природу разного рода вредных и опасных факторов, которые возникают в процессе ведения хозяйственной деятельности.
Согласно распределения средств на возобновление окружающей среды в 2016 году местная казна получила свыше миллиарда гривен от уплаты экологического налога, который является весомым источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В государственный бюджет поступило свыше 250 млн гривен.
По итогам 2016 года среднемесячные поступления экологического налога в бюджеты от предприятий области составили почти 105 млн гривен.
Влияние современного производства на окружающую среду неизбежно, поэтому предприятия Донецкого региона, добросовестно заботясь об экологической безопасности и сохранности окружающей среды, внедряют в производственные процессы новые технологии, которые позволят минимизировать влияние загрязняющих веществ на природу региона.