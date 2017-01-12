На 2 миллиарда гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от жителей Донетчины

Поступления налога на доходы физических лиц в Донецкой области увеличились на 43%

Почти 55% налоговых поступлений Донецкой области - это налог на доходы физических лиц

На 1 миллиард гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от плательщиков Донетчины

Свыше 3,7 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц поступило от жителей Донетчины

С начала года местные бюджеты Донетчины получили свыше 2,3 миллиардов гривен

В местные бюджеты Донецкой области поступило 1,1 млрд. грн. налога на доходы физических лиц