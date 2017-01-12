На 2 миллиарда гривен увеличились поступления налога на доходы физических лиц от жителей Донетчины

Свыше 7 миллиардов гривен перечислили плательщики Донецкой области в сводный бюджет страны с начала 2016 года, что на 2 миллиарда гривен или на 42% больше показателей 2015 года. Налог на доходы физических лиц остается одним из основных бюджетоформирующих элементов, на него приходится свыше 50% всех перечислений субъектов хозяйствования области.
Так, в 2016 году местные бюджеты получили свыше 4,5 млрд грн этого налога, что составляет 60% от общих поступлений местной казны. За счет этих средств финансируются мероприятия государства в социальной сфере.
За отчетный период поступления в государственный бюджет составили свыше 2,5 млрд грн,что вдвое превышает показатели 2015 года.
Значительное повышении уровня поступлений налога на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней обусловлено прежде всего постоянной работой специалистов фискальной службы Донетчины по вопросам легализации трудовых отношений, проведению комплекса контрольно-проверочных мероприятий, направленных на обеспечение государственных социальных гарантий для граждан.
В связи с повышение 1 января 2017 года уровня минимальной заработной платы до 3200 грн, Главное управление ГФС в Донецкой области призывает работодателей и в дальнейшем добросовестно выполнять свои обязанности перед наемными работниками.