Еще два банкомата «ЦРБ» появились в Донецке

По сообщению от пресс-службы «Центрального Республиканского Банка», на этой недели в Донецке появились два новых банкомата.
Один из банкоматов установлен вблизи отделения «ЦРБ» № 0001/71, которое находится по адресу: Донецк, проспект Дзержинского, 13, время работы банкомата – круглосуточно. Второй банкомат расположен в «Первом республиканском супермаркете», по адресу: Донецк, ул. Семашко, 41 б, время работы банкомата в часы работы супермаркета.
Сейчас на территории Донецка функционирует 50 банкоматов «ЦРБ». Общее количество банкоматов по всей самопровозглашенной ДНР достигло 96.