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В Донецке каждый день аншлаг у банкоматов

В Донецке заработали банкоматы от банка ДНР

По территории "ДНР" открыто почти 40 банкоматов

В ДНР появится еще 16 банкоматов

Еще два банкомата «ЦРБ» появились в Донецке

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