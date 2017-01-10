Пенсии жителям оккупированного Донбасса выплатят после выполнения Минских соглашений

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Решение по выплате пенсий жителям Донбасса обжалуют в суде

Соцвыплатам на оккупированном Донбассе быть?

Пенсии террористам платить не будем - Розенко

В Кабмине рассказали как экономят на пенсионерах из оккупированных территорий

Розенко: Катастрофы с пенсиями не будет

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