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У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли

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Экономика / Финансы
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У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли

В ближайшие три месяца зарплаты украинцев и цены будут медленно расти, гривна слабеть, а бензин дорожать. К таким выводам пришли эксперты, составляя экономический прогноз на начало 2017 года, пишет газета "Сегодня".

В первом квартале 2017-го эксперты прогнозируют рост цен в пределах 2-6%. Как отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, хотя потребительская инфляция окажется меньше 10%, но может быть относительно высокой, поскольку "основными драйверами роста цен станет повышение соцстандартов, начиная с января 2017 года, а также подорожание энергоносителей и сезонный фактор роста некоторых продуктов питания".

В то же время руководитель компании MPP Consulting Павел Мельник считает, что инфляция будет минимальна в январе, ведь в начале года много выходных, поэтому жизнь страны замирает. "Начиная с февраля, ожидается рост инфляции вместе с резким скачком цен на продукты", — уточняет П.Мельник.

Курс доллара, по словам экспертов, будет колебаться в пределах 26,5-30 грн. Это означает, что нацвалюта будет плавно девальвировать, уверен финаналитик Иван Никитченко. "Отправной точкой колебаний доллара будет отметка в 27,5 грн. Это произойдет потому, что Украина не получит транш МВФ (по последним данным, он ожидается в январе-феврале — авт.), а относительно холодная зима вынуждает власти закупать большие объемы импортного газа. Кроме того, прироста иностранных инвестиций, которые помогли бы стабильно удерживать курс, не предвидится. Это все будет давить на гривну", — считает И.Никитченко.

Между тем А.Забловский прогнозирует доллар по 26,5-27 грн. "Курс будет в основном вести себя спокойно, за исключением небольших скачков, которые связаны с необходимостью закупки природного газа и расчетами по внешним долгам", — считает А.Забловский.

Должна в Украине вырасти и средняя зарплата — до 5500-6000 грн. (сейчас средняя по стране за ноябрь-2016 — 5406 грн.). И.Никитченко считает, что на рост дохода повлияет пересмотр зарплат в начале года, что приведет к увеличению не только официальной минзарплаты, но и средних заработков по стране. "Экономика все еще слабая, темпы роста ВВП низкие, поэтому доходы хотя и вырастут, но население серьезного улучшения уровня жизни не почувствует", — говорит И.Никитченко.

И все же увеличение средней зарплаты А.Забловский называет положительным фактором, поскольку это позволит избежать очередного витка обнищания населения и даст возможность дальнейшему выздоровлению экономики.

В то же время директор энергопрограмм Центра мировой экономики НАНУ Валентин Землянский опасается, что рост минзарплат приведет к сокращению реальных доходов населения, поскольку "работодатели могут начать переводить сотрудников на полставки или выводить бизнес в тень".

Не порадуют украинцев и цены на топливо. Стоимость литра бензина марки А-95 будет находиться в диапазоне 23,2-28 грн. Сейчас средняя цена — 23,8 грн./л.

При этом П.Мельник считает, что А-95 в рознице будет соответствовать уровню инфляции, поэтому цены на топливо должны находиться в нижней планке коридора — 23-24 грн./л. "Резких скачков не ожидается, так как будет продолжаться общее снижение потребление бензина и плавный рост использования дизеля и газа", — отмечает эксперт.

А вот А.Забловский склонен считать, что топливо будет постепенно дорожать. "Цена на бензин немного подрастет на фоне увеличения мировых цен на нефть, а также некоторого ослабления гривны. Но этот рост не будет большим, если наша экономика избежит форс-мажоров", — говорит он.


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