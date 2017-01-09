У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли

Минфин: Через год ВВП вырастет, а инфляция упадет

Бензин и продукты снова подорожают

По итогам года цены в Украине вырастут на 15% – прогноз

Потребительская инфляция ускорилась

Зарплаты украинцев в следующем году вырастут на 14%

Инфляция возвращается