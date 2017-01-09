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Устойчивый доллар

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Экономика / Финансы
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Устойчивый доллар

Украинская экономика сильно зависит от валютных поступлений извне. Как повлияет на неё тенденция к укреплению доллара на мировых валютных рынках?

Сегодня американская валюта демонстрирует всему миру свою устойчивость. С 2002 года его курс по отношению к другим мировым валютам находится на максимуме.

В декабре 2016 года Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку — с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. На текущий год ФРС прогнозирует целых три повышения, хотя ранее было объявлено всего о двух. При этом средний уровень ставки должен составить 1,375%.

Принято считать, что всё мировые рынки и бизнес-процессы так или иначе крутятся вокруг уровня процентной ставки ФРС. По сути, так оно и есть, но если ставка растёт, то в проигрыше, прежде всего, оказываются развивающиеся рынки. Впрочем, для Украины всегда было немного иначе, ведь на нашу экономику очень сильно влияют и внутренние факторы, особенно политические расклады. И всё же, повышение ставки ФРС необходимо учитывать во всех возможных сценариях развития экономической ситуации на ближайшие месяцы. Безусловно, что этот фактор окажет влияние на мировую экономику — доллар подорожает, а сырьё подешевеет.

Похоже, первыми среагировали на новую ситуацию в странах ОПЕК. Там начали серьёзно готовиться к изменениям цен на сырьё, постепенно понижая объёмы ежедневной добычи нефти. По информации агентства Bloomberg, многие правительства, в ожидании дальнейшего увеличения ставки ФРС, пытаются сгладить последствия путём накапливания валютных резервов и увеличения стоимости акций. Вряд ли у Украины получится подобный фокус, ведь зависимость от валютных поступлений, стоимости металла, руды и зерна на сырьевых рынках ставит нас в крайне невыгодное положение на самом старте нового года.

Отметим, что по нынешним макроэкономическим параметрам Украина вполне может выпасть из списка развивающихся экономик. По сути, это будет вполне справедливо, так как на самом деле никаких реформ, способствующих развитию, пока не происходит. По прогнозам МВФ по итогам 2016 года рост развивающихся экономик ожидается на уровне 4%. Как мы помним, прогнозы на нашу экономику едва дотягивают до 1,5%.

Между прочим, по данным Банка международных расчетов (BIS) на развивающиеся рынки сегодня припадает не менее 45% объёма всего мирового торгового оборота.

В сложившихся условиях Украине придётся пересматривать свою монетарную политику, и прежде всего, в сфере инфляционного таргетирования. При таком значительном росте ставок ФРС в текущем году, Украина сможет выстоять, только если будет усиливать привлекательность промышленного сектора экономики. Правительству придётся удерживать минимальный уровень тарифов на транспорт и электроэнергию для промпроизводства. А добиться более существенного экономического роста можно путём создания условий для свободного движения капиталов внутри страны, а также притока инвестиций.

Если ничего не менять, это приведёт к плачевным последствиям, спровоцировать которые может практически любой фактор извне, будь-то ставка ФРС, обвал цен на сырьевых рынках, не предоставление кредитов МФО и т.п. Естественно, что при таких раскладах социальные расходы будут урезаться, а налоговое бремя на граждан и бизнес — увеличиваться.

В своё время Украина не сумела с выгодой использовать периоды высоких цен на сырьё и дешёвого доллара. Поэтому придётся научиться жить при дорогой валюте и кредитах, но при дешёвых ресурсах. И если украинской экономике удастся приспособиться к новым реалиям, возможно, её ожидают и лучшие времена.

Zavarnik


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