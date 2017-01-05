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В России курс доллара впервые в истории превысил 50 рублей

Цена нефть уже ниже 31 доллара

Доллар в России уже больше 80 рублей

Рубль упал ниже 85 за доллар

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015

Топ за неделю 5235 1598 946 830 672

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