НБУ снижает втрое сумму расчетов наличными

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Предельную сумму расчета наличными можно установить на уровне 30 тыс. грн

Нацбанк ограничил расчет наличными до 150 тысяч гривен

В Украине вступили в силу ограничения по расчетам наличными

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