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НБУ снижает втрое сумму расчетов наличными

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Экономика / Финансы
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НБУ снижает втрое сумму расчетов наличными

Национальный банк Украины 4 января снизит предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тысяч до 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ во вторник, 3 января.

"Постановлением предельная сумма расчетов предусмотрена наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня в размере 50 тысяч гривен, а также между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, в размере 50 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

В то же время безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме. Предельная сумма расчетов наличными между предприятиями в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тысяч гривен.

"Установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не доставит неудобств гражданам и не затронет ежедневных покупок населения, поскольку будет касаться только крупных покупок (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий и т. д.)", – добавляют в НБУ.


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