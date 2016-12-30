Недвижимость Донетчины обогатила местный бюджет вдвое больше, чем в прошлом году

За период январь-ноябрь 2016 года местные бюджеты Донецкой области получили свыше 33 млн грн от владельцев недвижимости, что вдвое превышает прошлогодние показатели.
Почти 85% от общей суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка перечислили плательщики - юридические лица, а вклад физических лиц-владельцев недвижимости составляет лишь 15%.
На Донетчине зарегистрировано 1912 юридических лиц, которые являются владельцами болеее 9 тыс. объектов недвижимости. Задекларированая ими сумма налога составляет 38,9 млн грн, что на 16,2 млн грн больше показателей 2015 года.
Что касается, физических лиц - владельцев недвижимого имущества, то по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли в шесть раз, и достигли отметки почти 4,5 млн гривен.
Увеличение поступлений налога на недвижимость является результатом плодотворного сотрудничества органов исполнительной власти, местного самоуправления и специалистов фискальных органов Донетчины, которые на должном уровни обеспечивают информирование владельцев недвижимости об обязанности уплаты налога и его качественное администрирование.
Лидирующие позиции по уплате налога занимают владельцы недвижимости г. Мариуполь (11,4 млн грн), Бахмутського района (6,3 млн грн) и Славянского района (4,2 млн грн) Донецкой области.