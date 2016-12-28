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В бюджет поступило более 400 млн. грн. ресурсных и рентных платежей

От плательщиков Донецкой области поступило в сведенный бюджет почти 550 млн. грн. рентных и ресурсных платежей

За загрязнение окружающей среды плательщики Донетчины уплатили почти 147 млн. грн. экологического налога

По итогам I полугодия бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет свыше 5,6 миллиардов гривен

За сохранность окружающей среды предприятия Донетчины уплатили почти 410 млн. грн. экологического налога

За использование природных ресурсов предприятия Донетчины уплатили 475 миллионов гривен

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