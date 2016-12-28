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За использование природных ресурсов предприятия Донетчины уплатили 475 миллионов гривен

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Экономика / Финансы
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За использование природных ресурсов предприятия Донетчины уплатили 475 миллионов гривен

Именно такую сумму рентных платежей за использование воды, недр и лесов перечислили предприятия Донецкой области в сводный бюджет страны за одиннадцать месяцев 2016 года.

Стоит отметить, что 73% от общей суммы поступлений составляет плата за пользование недр, что безусловно связано со спецификой региона, а именно с угледобывающей отраслью. Так с начала года до государственной казны поступило почти 257 млн грн рентной платы за пользование недр, кроме того местный бюджет получил свыше 88 млн грн указаного показателя.

Второе место с отметкой в 26% занимает рентная плата за специальное использование воды. За период январь-ноябрь 2016 года предприятия Донецкой области уплатили свыше 124 млн грн, что вдвое превышает поступление соответствующего периода 2015 года.

Менее всего поступило в местный бюджет области рентной платы за специальное использование лесных ресурсов - 3,7 млн грн, что на 45% больше чем в прошлом году.

Часть рентных платежей, которая поступает в местную казну имеет большое значение в финансировании потребностей местных общин и реализации программ направленных на возобновление природных ресурсов.


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