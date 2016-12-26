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Контроль над границей не решит конфликт – министр

На «Евровидение» выделили 450 миллионов гривен

Луганская ТЭС готова к зиме - министр по вопросам временно оккупированных территорий

Вадим Черныш: Справки переселенцев пока не отменят

Благотворительные средства для переселенцев будут распределять эффективнее

На блокпосты для Донбасса и Крыма потратят 100 млн. гривен

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