Особенности покупки вторичной квартиры в Украине?

Приобретение вторичной недвижимости, как и другие сделки, с крупными денежными средствами, связаны с определёнными рисками. Поэтому занимаясь поиском и покупкой жилплощади нужно знать, какие подводные камни сопровождают сделку. Сегодня в Украине аферы с недвижимым имуществом очень распространи и чтобы Вы не стали очередным обманутым инвестором нужно подойти к вопросу с должной ответственностью.

Основные факторы риска

Специалисты условно подразделяют риски связанные с приобретением квадратных метров на вторичном украинском рынке недвижимости по следующим категориям:

Юридические проблемы, которые связаны с документами на недвижимость. Это довольно актуальная проблема и если ей не уделить должного внимания можно легко потерять право собственности на жильё. Обычно риску подвержены граждане абсолютно не разбирающиеся с правовой стороной сделки, и решившие не пользоваться услугами риелторов.

Проблемы технического характера, связанные с несоответствием характеристик жилплощади и документации на неё. Конечно, это не повлияет на право собственности, однако создаст массу проблем собственнику недвижимого имущества.

Чтобы не попасть на уловки мошенников целесообразно искать продавцов на проверенных сайтах, таких как дом.риа, информацию о котором предоставляет wikipedia. Здесь ежедневно совершаются сделки в соответствии с законом, чтобы все заинтересованные стороны оставались довольными.

Особенности продажи квартир собственниками младше 18 лет

Покупка недвижимого имущества, среди собственников которого есть лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, всегда проходит после получения разрешения опекунских органов. Основным условием в данной ситуации является соблюдение прав несовершеннолетних граждан. В частности их жилищные условия не должны, ухудшится после продажи квартиры. Иначе сделка будет признана не законной и расторгнута в судебном порядке а, следовательно, пострадают интересы покупателя.

Техническая сторона вопроса

Вы выбрали квартиру своей мечты и готовы к подписанию договора? Не стоит торопиться. Если Вы пропустите любую проблему технического плана, Вам придётся заниматься бесконечными ремонтами или даже оплачивать административный штраф.

Итак, особую бдительность при приобретении жилья нужно проявить, осматривая следующие детали:

общее состояние многоэтажного строения, начиная подвалом и заканчивая чердаком, если имеется такая возможность;

благоустройство двора, наличие мусоропровода либо мусорных контейнеров;

наличие грибка или плесени;

состояние коммуникационных сетей, в том в числе электрической проводки, водопровода, отопления от которых зависит комфорт всех членов семьи;

расположение жилплощади по отношению к сторонам света, а в частности, какой вид открывается из окон;

материал, использованный в возведении стен домостроения;

удобство планировки комнат и возможность самостоятельной перепланировки;

наличие телефонной сети и высокоскоростного интернета либо возможность подключения к ним в будущем.

Доскональный осмотр необходим из-за того, что любые конструктивные изменения, внесённые в планировку квартиры либо технические проблемы со зданием, приведут к массе неприятностей в будущем.

Если Вы серьёзно отнесётесь к выбору и покупке квартиры, то она на протяжении нескольких десятилетий будет радовать Вас. Владельцу не придётся затрачиваться на дорогостоящие ремонты, а можно ограничиться сменой обоев и небольшими изменениями в соответствии с собственными предпочтениями.