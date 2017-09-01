Первый миллион тонн угля в честь Дня Шахтера от горняков ШУ Добропольское

25 августа в канун своего профессионального праздника коллектив ДТЭК шахтоуправления Добропольское добыл свой 1 млн тонн угля с начала года. В честь этого события на-гора подняли символическую миллионную глыбу угля, которую вручили директору ШУ Добропольское Константину Вялому шахтеры одного из лучших участков по добыче угля № 4 и их руководитель Максим Дивульский.
Добытый миллион - важная веха в жизни каждого угледобывающего предприятия. Особенно радует шахтеров тот факт, что эта трудовая победа была достигнута ими в канун своего профессионального праздника - Дня шахтёра. Об этом на торжественном чествовании сказал и директор шахтоуправления Добропольское.
Константин Вялый, директор ДТЭК ШУ Добропольское:
«Сегодня как никогда ценна каждая добытая тонна угля — это свет и тепло в украинских домах, и стабильность в шахтерских семьях. Первый миллион - результат самоотверженного труда всех подразделений шахтоуправления, как основных - добычных и проходческих участков, так и вспомогательных, которые отработали эффективно, продемонстрировав по-настоящему шахтёрский характер. Мы не останавливаемся на достигнутом и считаем это стимулом для дальнейших достижений. Перед нами стоят новые масштабные задачи - к 2020 году мы должны увеличить добычу вдвое! Я уверен, нашему коллективу это по плечу. Компания готова развивать наше шахтоуправление, а мы, в свою очередь, готовы и дальше показывать достойные результаты!».
Согласно новой стратегии развития угольных предприятий ДТЭК, в Доброполье с 2018 по 2020 год общая добыча должна составить 15 млн тонн угля. Уже в этом году инвестиции в предприятия Большого Доброполья превысят 1 млрд грн. Это более чем в два раза превышает инвестиции за весь 2016 год.