Жебривский: Угольная промышленность Донбасса должна остаться в подчинении области

Шахты Донецкой области нельзя объединять с другими в единое государственное предприятие. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
Глава Донецкой облгосадминистрации не поддерживает министерский план объединения 33-х угольных предприятий Украины в единое государственное предприятие. Вместо этого он предлагает два альтернативных варианта для шахт Донбасса: объединить их в Донецке угольную компанию, подчиненную Донецкой ОГА, или, в случае создания государственного предприятия, разместить офис последнего на территории Донецкой области, чтобы местные структуры повлияли на все вопросы угольной отрасли.
Эти перспективы Павел Жебривский планирует обсудить с Президентом Украины Петром Порошенко.
До ТеБе