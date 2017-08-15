На украинских госшахтах падает угледобыча

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине за январь-июль сократилась на 6,9%, до 21,05 млн т., по данным министерства энергетики и угольной промышленности.
Из общего объема всего 2,8 млн т. добыто на государственных шахтах – на 21,7% меньше, чем за тот же период 2016 г. Всего в июле добыто 2,6 млн т. угля, из них госшахтами – лишь 390 тыс. т.
Прирост показателей за январь-июль получен на объединениях ДТЭК Добропольеуголь - на 18,6%, до 1,4 млн т., и ДТЭК Павлоградуголь - на 12,7%, до 11,4 млн т. Напомним, в 2016 г. угледобыча в Украине увеличилась на 2,8%, до 40,86 млн т.
В связи с блокадой поставок угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской обл., организованной при негласной поддержке власти, украинская госкомпания "Центрэнерго" перешла на импорт угля из США – по цене выше рыночной.
МинПром