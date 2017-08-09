Добропольские шахтеры установили рекорд по добыче угля

В ходе первого месяца конкурса «Трудовая вахта», который сейчас проходит на предприятиях ДТЭК Добропольеуголь и приурочен к Дню шахтёра, коллектив 4-го добычного участка шахты «Добропольская» под руководством начальника участка Максима Дивульского и бригадира Александра Осмятченко выдал на-гора рекордное количество тонн угля за месяц - 71,7 тыс. тонн. Подобный результат добычи, одним участком, достигнут впервые за всю историю предприятия.
Данное достижение – безусловная заслуга слаженной работы трудового коллектива 4-го участка, который эффективно и умело использует в своей работе новейшее высокопроизводительное очистное оборудование. Благодаря инвестициям ДТЭК, 9-я южная лава оснащена современным отечественным комбайном CLS-450, который проходит здесь промышленные испытания, конвейером СП-251.13, скребковым конвейером-перегружателем подлавным СП251.15, двумя насосными станциями СНН-200.
Максим Дивульский, начальник участка №4 по добыче угля:
«В чём секрет успеха нашего участка? Замечательная новая техника, которой нас обеспечила компания, плюс высокий профессионализм коллектива, как рабочих, так и инженерно-технических работников. Костяк участка - бывшие работники шахты Белицкая. У них не всё ладилось на прежнем месте, поэтому их стремление доказать, прежде всего, себе, что они не хуже других было абсолютно естественным. И они это сделали!»
По словам Максима Дивульского, его сотрудники лучшие и работают с желанием. Поэтому, последние 3 месяца, добычники 4-го участка прочно удерживают лидерские позиции, постоянно перевыполняя плановые показатели и, тем самым, обеспечивая свой весомый вклад в добычу важного для страны украинского угля газовой марки, который позволяет снизить зависимость от импорта антрацита.
Константин Вялый, директор ПСП ШУ Добропольское:
«Достигнутый результат - повод для нашей радости и гордости, закономерный итог самоотверженного труда горняков шахтоуправления, которые подтверждают высокий уровень своего мастерства. При этом в данном успехе есть заслуга всей компании ДТЭК, реализующей новую стратегию развития Доброполья. Только в июне-июле инвестиции в наше шахтоуправление составили более 100 млн грн. Приобретается не только новое оборудование. Значительные средства выделяются на улучшение условий труда и быта работников ШУ Добропольское».
Конкурс «Трудовая вахта» на предприятиях Доброполья продолжается. Горняки настроены решительно и намерены доказать, что могут демонстрировать еще более высокие показатели угледобычи и производительности труда.