Добропольские шахтеры установили рекорд по добыче угля

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Новая лава на шахте Алмазная ДТЭК ШУ Добропольское обеспечит горнякам фронт работ более чем на год

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