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За счет антрацита для Украины США хочет возродить свои закрытые шахты

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Экономика / Угольная промышленность
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За счет антрацита для Украины США хочет возродить свои закрытые шахты

Одним из итогов недавней встречи президента Украины Петра Порошенко и главы США Дональда Трампа стала договоренность о закупке Украиной американского угля. «Донбас.Реалии» побывали в Пенсильвании – регионе, где добывают тот самый антрацит.

В американском аналоге Донбасса, в штате Пенсильвания, уголь добывают с 18 века. Как и на востоке Украины, работа на шахте здесь – часто единственная возможность прокормить семью во многих провинциальных городах.

«Когда мне было лет двадцать, практически два года, как я закончил школу – сразу зарабатывал 40 тыс. долларов в год. Это я еще на маленькой шахте работал», – рассказывает шахтер из Пенсильвании Чак Книссел.

Еще 10 лет назад угольная отрасль США процветала. Горняков считали богатыми людьми, даже по американским меркам.

«10 лет назад никто не использовал природный газ, чтобы производить электричество. Это было все равно, что взять дорогое шампанское и вымыть вашу собаку. Но сейчас у нас так много природного газа, что примерно треть электричества генерируется за его счет. И все меньше за счет угля», – говорит вице-президент национальной Ассоциации горной промышленности США Люк Попович.

Недавно успешные предприятия внезапно начали останавливаться. Шахтеры приходили на работу, а ее уже не было.

«600 человек работали – и шахту в один день закрыли. Огромное предприятие было. С другими шахтами, например, в Питтсбурге – такая же история», – продолжает шахтер Чак Книссел.

Поэтому планируемые поставки угля в Украину у шахтеров Пенсильвании вызывают надежду на возрождение предприятий.

Неофициально в Вашингтоне говорят: контракт вот-вот подпишут. Более 120 тыс. тонн угля готовы поставить уже в августе.

«Когда Трамп баллотировался в президенты, Пенсильвания была ключевым регионом для него. Там он подавал такие месседжи о том, что будут рабочие места для шахтеров, шахты закрываться не будут. Поэтому, как мы видим, он все же пытается внедрять свои предвыборные обещания в жизнь», – рассказал исполнительный директор Concorde Capital Андрей Герус.

Партнером украинских предприятий станет компания «Xcoal». Это, по сути, американский посредник, отправит угля в порт Ильичевск сразу с Пенсильвании шахт. Но какова его цена - пока неизвестно. Ответ на этот вопрос пока не дают даже в профильном министерстве.

«Антрацитовая группа угля – это в основном Пенсильвания. Эта территория будет зависеть от того, насколько долгосрочные контракты будут подписаны. А я могу вас заверить, что через полтора года нам антрацитовая группа угля уже не нужна будет», – отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Если верить украинскому министру, контракты с американцами долгосрочными не будут. Теплоэлектростанции уже в спешном порядке переводят на уголь газовой группы. И необходимость в американском антраците или любом другом через год-два просто отпадет.

«Скорее всего, будет, не знаю, 100-200 тысяч тонн. А это в рамках одного процента от всей потребности угля в Украине. Поэтому даже если цена будет несколько выше, она все равно никак не повлияет на цену электроэнергии и тарифы для потребителей», – предполагает исполнительный директор Concorde Capital Андрей Герус.


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