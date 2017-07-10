На Добропольской ЦОФ был досрочно переработан 1 млн тонн угля

ДТЭК Добропольская ЦОФ в очередной раз подтверждает звание высокоэффективного предприятия. Только в марте 2017 года коллективом фабрики был досрочно переработан 1 млн тонн угля и вот преодолен новый трудовой рубеж - на 8 дней раньше установленного срока переработан второй миллион тонн рядового угля.
Перевыполнение плана - главный аргумент эффективности работы коллектива Добропольской ЦОФ. Наращивание мощности предприятия и производственные успехи - это залог слаженной работы коллектива, грамотного управления, а также реализации инвестиционной программы: в 2017 году запланировано освоить 217 млн грн. Достигнутый успех – достойный подарок к 65-летнему юбилею Добропольской ЦОФ.
Надежда Судак, генеральный директор ЦОФ Добропольская:
«Коллектив мобилизовал все свои производственные, технические и человеческие ресурсы, чтобы встретить достойно 65-летие предприятия и устремлён к новым трудовым свершениям. Данный результат является серьёзным достижением и вкладом в формирование фундамента новых профессиональных побед».