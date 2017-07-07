Украина перешла на российский уголь

Украинские энергетические компании в январе-июне увеличили импорт угля в 1,8 раза в денежном выражении, до 1,257 млрд долл., по данным Государственной фискальной службы Украины.
Крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период были Россия – 50,2% от суммы импорта, США – 27%, Канада – 8,7%. Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился с 446,3 млн до 631,1 млн долл.
Из США поставки возросли с 95,9 млн до 340,5 млн долл. долл. Из Канады импортировано угля на 109,6 млн долл. Экспорт угля из Украины за 6 мес. в денежном выражении вырос с 23,1 млн до 47,9 млн долл.
Напомним, в январе 2017 г. так называемые "патриоты" начали блокаду поставок угля с украинских шахт на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской обл. В связи с этим украинские энергетики были вынуждены перейти на импорт угля.
МинПром