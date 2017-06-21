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Порошенко мечтает купить у Трампа газ и уголь

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Экономика / Угольная промышленность
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Порошенко мечтает купить у Трампа газ и уголь

Президент Петр Порошенко заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки американского газа и угля в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это была моя первая встреча с президентом США. И я увидел настоящего лидера", — сказал П.Порошенко.

Он отметил, что украинская делегация получила убедительное подтверждение того, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и украинскую борьбу за свободу и демократию.

"Мы довольны всеобъемлющей поддержкой со стороны США, которую продемонстрировали президент Трамп и вице-президент Пенс", — сказал П. Порошенко.

П.Порошенко сообщил, что во время переговоров обсуждались два блока вопросов. Первый вопрос касался мирного урегулирования. Второй важной частью в отношениях двух стран является история успеха реформ в Украине.

"И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере — от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы к украинской газотранспортной системе и сотрудничестве в сфере атомной энергетики", — отметил глава государства.

"Я абсолютно уверен, что президент Трамп как настоящий харизматичный лидер может помочь принести мир на нашу землю", — сказал он.

МинПром


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