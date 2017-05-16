Китай поможет модернизировать шахты Донбасса

Китайские компании выразили заинтересованность в модернизации украинских угольных предприятий, в числе которых и шахты Донбасса. О том, что китайцы примут участие в процессе модернизации украинской угольной промышленности, стало известно в ходе визита в Китайскую Народную Республику представителей Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Переговоры велись с компанией «Sany Heavy Industry», в результате чего и были достигнуты договоренности.
Во время встречи украинская делегация отметила, что в Украине планируется модернизация шахтного фонда и технического переоснащения производства, привлечение инвестиционных ресурсов для развития предприятий, шахтерских городов и поселков.
По результатам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере модернизации угольной промышленности.
На сегодня в Украине уже выделена целевая кредитная линия для угледобывающих предприятий под государственные гарантии в размере 300 млн грн на введение новых лав. Из них освоено около 190 млн и на 110 млн ожидается проведение тендеров. Кроме того, ожидается предоставление парламентом государственных гарантий на 1 млрд грн – на аналогичные цели.