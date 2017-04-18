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Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля

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Экономика / Угольная промышленность
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Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля

Славянская теплоэлектростанция, работающая на антрацитовом уголе, прекратила работу из-за отсутствия горючего.

Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В частности, по состоянию на сегодня, 18 апреля, на складах Славянской ТЭС остаются 39 300 тонн угля при том, что среднесуточная норма потребления одного энергоблока предприятия составляет 5500 тонн.

- Славянская ТЭС остановлена ​​из-за отсутствия топлива, - говорится в документе.

Напомним, по информации ПАО "Донбассэнерго", от 26 февраля ТЭС работала в режиме теплофикации - производила только тепловую энергию для жителей и инфраструктурных объектов Николаевки из-за прекращения поставок угля с оккупированных территорий.

До ТеБе


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