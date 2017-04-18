Шахтеры ДНР остались без работы

Шахты, которые «национализировали» так называемые власти ДНР по словам жителей оккупированного Донбасса, закрываются, а горняков отправляют в бесплатные отпуска.
Еще на прошлой неделе стало известно, что горняки шахты имени Засядькой, одной из самой крупной в Донецке остались без работы в связи с тем, что новое «руководство» заставило их написать заявления на бесплатный отпуск. Сегодня, также появилась информация, что шахтеры шахты имени Скочинского также уходят в бесплатные отпуска.
По неофициальной информации, на складах «национализированных» шахт скопилось около 65 тысяч тонн угля. Известно, что горянки некоторых шахт уже не получают зарплату несколько месяцев.
Напомним, что «глава» ДНР Александр Захарченко заявлял, что в первые дни «национализации» шахт в Российскую Федерацию было продано 100 вагонов угля.
Также напомним, что завтра, 19 апреля, в Донецке на площади имени Ленина, должен состоятся митинг работников шахт.