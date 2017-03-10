ДТЭК Ахметова остановил свои шахты в ОРДЛО

Из-за торговой блокады Донбасса, крупнейший энергетический холдинг Украины остановил работу многих шахт на оккупированных территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
В частности, на вопрос журналистов о шахте "Комсомолец Донбасса", находится в Кировске Донецкой области, на предприятии ответили:
- Она в режиме простоя. Однако контролируется нами. Ровенькиантрацит и Свердловськантацит также в простое.
На вопрос о причинах простоя, сотрудник пресс-службы ответила: "А грузить куда?".
В течение 2016 года эти шахты обеспечили 9 млн. тонн угля, что составляет более трети добычи холдинга ДТЭК.
До ТеБе