Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС



В Украине не был сформирован государственный резерв угля, потому что до блокады Донбасса проблем с поставками не было, а стоимость импортного угля значительно выше цены на уголь внутренней добычи. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.



По словам Насалика, для диверсификации поставок угля можно вернуть так называемую "угольную составляющую" Госрезерва, которую ранее оттуда исключили, и выделить средства из госбюджета для формирования резерва угля. Он также отметил, что до блокады проблем с поставками из ОРДЛО не было, поэтому вопрос о резерве стоял не так остро.



"А зачем это было делать раньше? Если у нас до блокады проблем с поставками украинского угля на ТЭС не было, они "шли в графике", предусмотренном Минэнерго. К тому же стоимость импортного угля, как я уже сказал, значительного выше цены на уголь внутренней добычи. Если б мы формировали резервы, то получилось бы следующее: в зимний период мы сжигали около 1,2 млн тонн антрацита. Если бы мы его покупали по импортной цене, по "Роттердам плюс", то, посчитав разницу между ценой на украинский уголь, у нас бы образовалось около 1,5 млрд гривен убытков. Кто должен компенсировать эти убытки? Население через тарифы на электроэнергию. Разве это справедливо?", - отметил Насалик.



Напомним, ранее Насалик заявил, что необходимо импортировать 750 тыс. тонн угля, чтобы обеспечить месяц работы ТЭС. По словам Насалика, для диверсификации поставок угля можно вернуть так называемую "угольную составляющую" Госрезерва, которую ранее оттуда исключили, и выделить средства из госбюджета для формирования резерва угля. Он также отметил, что до блокады проблем с поставками из ОРДЛО не было, поэтому вопрос о резерве стоял не так остро."А зачем это было делать раньше? Если у нас до блокады проблем с поставками украинского угля на ТЭС не было, они "шли в графике", предусмотренном Минэнерго. К тому же стоимость импортного угля, как я уже сказал, значительного выше цены на уголь внутренней добычи. Если б мы формировали резервы, то получилось бы следующее: в зимний период мы сжигали около 1,2 млн тонн антрацита. Если бы мы его покупали по импортной цене, по "Роттердам плюс", то, посчитав разницу между ценой на украинский уголь, у нас бы образовалось около 1,5 млрд гривен убытков. Кто должен компенсировать эти убытки? Население через тарифы на электроэнергию. Разве это справедливо?", - отметил Насалик.Напомним, ранее Насалик заявил, что необходимо импортировать 750 тыс. тонн угля, чтобы обеспечить месяц работы ТЭС.