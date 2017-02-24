Лента новостей

21:11
Плазменная сварка и ее преимущества
20:24
Надежда Савченко прибыла в макеевскую исправительную колонию
16:52
Надежда Савченко приехала в ДНР
16:36
В Украине Индекс борща за год вырос вдвое
14:04
Рассматривать кандидатов в почетные граждане Славянска будет специальная комиссия
13:56
Гройсман допустил восстановление Налоговой милиции
13:51
Накопительные бойлера
13:47
Как создается сайт?
11:51
Председателю Центрального республиканского банка ДНР грозит 15 лет
11:35
В Донецке сокращена подача воды
11:15
Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС
11:10
С начала года экспортеры Донетчины получили свыше 100 сертификатов EUR.1 в страны ЕС
11:07
В Мариуполе увековечили память погибшего полицейского
11:01
"Шахтер" покидает Лигу Европы
10:52
Украинцев через суд заставляют возвращать субсидии
10:45
НБУ одобрил ликвидацию Платинум Банка
10:43
Депутаты Константиновки не дали добро солнечной энергетике
10:38
Авдеевка снова без воды
10:34
Надежное оформление документов в компании dokymenty.in.ua
23:14
Народный депутат Сергей Тригубенко торгует с сепаратистами и скрывает в декларации свои доходы
20:51
На Донетчине будут стимулировать развитие гражданского общества
18:41
Повысить доходность бизнеса с помощью бесплатного Wi-Fi
17:23
Профессиональная посуда для кафе
16:41
Коммунальщики Бахмута задолжали почти полтора миллиона за электроэнергию
16:12
В 2017 году детей-сирот Донетчины планируют обеспечить жильем
11:45
Трудовые отношения в январе 2017 года в Донецкой области оформили почти 1000 граждан
11:32
Почему востребована услуга доставки цветов
11:01
Донецкая фильтровальная станция подверглась обстрелу
10:48
Чистый убыток Украины от дружбы с ЕС в 2016 составил 520 млн долл.
10:35
В Мариуполе открылся единственный в Донецкой области кинологический центр
10:29
Кабмин будет менять цены на газ каждые полгода
00:22
Какие неисправности могут произойти в работе холодильника
00:00
Шедевр. Вышивка из ленты
23:14
Жители Новогродовки, Покровска и Красногоровки получили помощь от Латвии
22:27
Проявление сахарного диабета у детей
22:24
Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»
21:08
В ДонОГА состоялась встреча с представителями Датского совета по беженцам в Украине
21:04
Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе
20:54
Особенности выбора телевизора
19:45
Мироновская ТЭС остановилась. Энергетики срочно восстанавливают ее работу
18:22
Главная часть интерьера – шторы
17:54
В Украине 3 года подряд падает машиностроение, - эксперт
17:50
РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс
16:54
Латвия предоставила Донецкой области почти 20 тонн гуманитарной помощи
16:49
Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца
Все новости

Архив публикаций

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС

0
184
Экономика / Угольная промышленность
0
Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС

В Украине не был сформирован государственный резерв угля, потому что до блокады Донбасса проблем с поставками не было, а стоимость импортного угля значительно выше цены на уголь внутренней добычи. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По словам Насалика, для диверсификации поставок угля можно вернуть так называемую "угольную составляющую" Госрезерва, которую ранее оттуда исключили, и выделить средства из госбюджета для формирования резерва угля. Он также отметил, что до блокады проблем с поставками из ОРДЛО не было, поэтому вопрос о резерве стоял не так остро.

"А зачем это было делать раньше? Если у нас до блокады проблем с поставками украинского угля на ТЭС не было, они "шли в графике", предусмотренном Минэнерго. К тому же стоимость импортного угля, как я уже сказал, значительного выше цены на уголь внутренней добычи. Если б мы формировали резервы, то получилось бы следующее: в зимний период мы сжигали около 1,2 млн тонн антрацита. Если бы мы его покупали по импортной цене, по "Роттердам плюс", то, посчитав разницу между ценой на украинский уголь, у нас бы образовалось около 1,5 млрд гривен убытков. Кто должен компенсировать эти убытки? Население через тарифы на электроэнергию. Разве это справедливо?", - отметил Насалик.

Напомним, ранее Насалик заявил, что необходимо импортировать 750 тыс. тонн угля, чтобы обеспечить месяц работы ТЭС.


Похожие публикации

13-02-2017
В Украине хотят ввести ЧП из-за блокирования поставок угля
4-08-2016
Углю из Донбасса нашли альтернативу
11-05-2016
Теплоэлектростанции переведут на уголь
27-11-2015
Украине хватит угля только на месяц – Минэнерго
8-09-2015
ДНР заблокировала поставки угля в Украину
25-11-2014
Украина собралась покупать уголь в Австралии и Вьетнаме

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх