Насалик сказал, почему в Украине нет запаса угля на ТЭС

В Украине не был сформирован государственный резерв угля, потому что до блокады Донбасса проблем с поставками не было, а стоимость импортного угля значительно выше цены на уголь внутренней добычи. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
По словам Насалика, для диверсификации поставок угля можно вернуть так называемую "угольную составляющую" Госрезерва, которую ранее оттуда исключили, и выделить средства из госбюджета для формирования резерва угля. Он также отметил, что до блокады проблем с поставками из ОРДЛО не было, поэтому вопрос о резерве стоял не так остро.
"А зачем это было делать раньше? Если у нас до блокады проблем с поставками украинского угля на ТЭС не было, они "шли в графике", предусмотренном Минэнерго. К тому же стоимость импортного угля, как я уже сказал, значительного выше цены на уголь внутренней добычи. Если б мы формировали резервы, то получилось бы следующее: в зимний период мы сжигали около 1,2 млн тонн антрацита. Если бы мы его покупали по импортной цене, по "Роттердам плюс", то, посчитав разницу между ценой на украинский уголь, у нас бы образовалось около 1,5 млрд гривен убытков. Кто должен компенсировать эти убытки? Население через тарифы на электроэнергию. Разве это справедливо?", - отметил Насалик.
Напомним, ранее Насалик заявил, что необходимо импортировать 750 тыс. тонн угля, чтобы обеспечить месяц работы ТЭС.