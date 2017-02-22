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Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца

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Экономика / Угольная промышленность
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Угля на Славянской ТЭС хватит еще на полтора месяца

Запасов угля на Славянской теплоэлектростанции хватит еще на 45 суток работы.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

По состоянию на 22 февраля топливные запасы СловТЕС сместили предприятие на предпоследнюю строчку в общеукраинском рейтинге.

Меньшие запасы угля, на 38 суток работы, имеет только Трипольская ТЭС. Наибольшие же запасы почти на 3 месяца работы, располагает Змиевская ТЭС.

Всего на складах энергогенерирующих предприятий Украины находятся 1 млн. 519 тысяч тонн угля.

До ТеБе


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